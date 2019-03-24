Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, Köroğlu Kongre ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kahvaltıda engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Özcan "Her yerde engelliler ile ilgili konuşmalar yapılıyor. Ama bir türlü bunları somutlaştıramıyoruz. Yapacağımız bütün projelerde, ortaya koyacağımız bütün eserlerde empati yaparak işe başlayacağız. Yani engelli kardeşlerimizin yerine kendimizi koyarak projeye başlayacağız. Artık kamusal alanlarda, parklarda, kaldırımlarda, otobüslerde engelli engelsiz ayrımı yapılmayacak. Yani engelsiz bir birey toplu taşımayı ne kadar rahat kullanabiliyorsa, engelsiz bir birey yeşil alanlarda ne kadar rahat hareket edebiliyorsa, bundan sonra engelli bireylerimiz de aynı şekilde olacak" dedi.

"HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR BOLU"

Engelli vatandaşların da engelsiz vatandaşlar gibi rahat yaşayabilmelerini hedeflediklerini ifade eden Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bizim nihai hedefimiz her konuda engelsiz bir Bolu oluşturabilmek. Tıpkı İskandinav ülkeleri gibi. İsveç, Norveç gibi ülkelerde engelli vatandaşlar hayatını, engelsiz vatandaşlar kadar kolay idame ettirebiliyorlar. İnşallah bizde bu anlamda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olma konusunda iddialı olacağız."