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19 Kasım 2017 Pazar
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    • Emperyalizm NATO Aracılığı İle Sopa Gösteriyor

    Atatürkçü Düşünce Derneği, Norveç’te yapılan NATO tatbikatında yaşanan olaylarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. ADD, yaptığı açıklamada; “Emperyalizm NATO Aracılığı İle Sopa Gösteriyor” dedi.

    19 Kasım 2017 Pazar 10:20
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    Emperyalizm NATO Aracılığı İle Sopa Gösteriyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    Norveç’te yapılan NATO tatbikatında yaşanan olaylara sert tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği şu açıklamayı yaptı; “Norveç’te yapılan NATO tatbikatında yaşanan rezalet ile bir kez daha NATO’nun ortağı değil, hedefi olduğumuzu bütün çıplaklığı ile gördük. Türkiye, tatbikatın sunuş kısmında hedef (düşman) ülkeler arasında gösterildi. Üstelik Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı kullanılarak…

    Her ne kadar daha sonra yapılan açıklamalar, özürler ile durum kurtarılmaya çalışılsa bile bu ne ilk “yanlışlık” ne de son “hata” olacak. Bu tür tatbikatlarda, seminerlerde hedefler, konular aylar öncesinden saptanır ve onaylanır. Doğaçlama yapılan konuşmalarda ancak dil sürçmeleri olabilir. Yapılan bir hata değil gerçek niyetlerin dışa vurumudur. Bu olay ilk kez olmuyor. Daha önce de İtalya’da yapılan bir NATO toplantısında yine “yanlışlıkla” bölünmüş Türkiye haritası kullanılmıştı. Bir toplantıda yanlışlıkla Türkiye haritası yerine İspanya ya da başka bir harita yansıtılabilir. Ancak NATO yetkililerinin evrak çantalarında bölünmüş Türkiye haritalarının bulunmasının açıklaması yoktur. Bu olaydan sonra BOP planlarının açıklanması, en yetkili ağızlardan Ortadoğu’da 22 ülkenin haritalarının değişeceğinin ifade edilmesi, Irak’ın fiilen bölünmesi, Suriye’nin içinde bulunduğu durum, ülkemizi bölme amacını yıllardır sürdüren terör örgütüne son aylarda gönderilen binlerce TIR dolusu silah, aynı “yanlışlığın” birbirini tamamlayan parçalarıdır. NATO üyesi ülkelerdeki bazı yabancı şirketlerin ajandalarında, dağıttıkları haritalarda da aynı “yanlışlığın” yapılması tesadüf değildir.”

    “DEVRİMCİ GENÇLER 50 YILDAN BU YANA NATO’NUN GERÇEK YÜZÜNÜ HALKA GÖSTEREN EYLEMLER YAPTI”

    Açıklamasının devamında dernek; “ Ülkemizde yurtseverler, devrimci gençler 50 yıldan bu yana NATO’nun gerçek yüzünü halka gösteren eylemler yaptı. Açıklamalar, toplantılar yaptı. Bu uğurda gözünü kırpmadan idam sehpalarını yürüdüler. NATO içinde örgütlenmiş Gladyo, ülkemizde yüzlerce faili “meçhul” cinayet işledi. Katliam yaptı. Bu son olay, duymayan kulaklar, görmeyen gözlerin NATO denilen saldırgan örgütün gerçek niyetini ortaya koyacaksa hayırlı olmuştur. Tam da, son 29 Ekim kutlamaları, 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri sırasında halkın Atatürk’e koşması, siyasal iktidarın Atatürk’ün tarihi önemini kavradığı izlenimi veren görüntüler vermesinden sonra hedefe Atatürk fotoğrafı ile Cumhurbaşkanının ismini koymaları da oldukça manidardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünün yol göstericimiz olması gerektiği bir kez daha doğrulanmıştır. Emperyalizm NATO üzerinden ülkemize sopa göstermektedir. Türkiye tam bağımsız olmadıkça “dost” görünümündeki emperyalist ülkelerin bu tür küstahlık ve tehditlerinden kurtulamayacaktır.  Yaşasın Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Atatürkçü, Düşünce, Derneği, Norveç’te, Yapılan

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