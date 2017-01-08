banner128

banner101

08 Ocak 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Emre'ye dünyaca ünlü oyunda kart

    Dünya'nın en büyük bilgisayar ve konsol futbol oyunu olan FİFA'da Bolusporlu oyuncu Emre Kılınç'ın kartı çıktı.

    07 Ocak 2017 Cumartesi 23:39
    Bu haber 35 kez okundu
    Emre'ye dünyaca ünlü oyunda kart

    Haber: ERDAL TANRIVERDİ

    Dünya'nın en büyük futbol oyunu olan, Dünya futbol federasyonunun resmi konsol, bilgisayar oyunu olan ve yeni sezon itibari ile Türkiye'de 9 milyonu aşkın kullanıcı olan FİFA 2017 oyununda Emre Kılınç'ın kartı çıktı. Oyunda genç yetenek olarak geçen Emre Kılınç'ın ise yetenekleri bir çok oyuncunun üstünde yer aldı. Top sürme yeteneğini 100 üzerinden 90 olarak belirleyen oyun Emre'yi aynı zamanda avcı olarak nitelendirdi.

    KARTIN ÖZELLİĞİ NE?

    FİFA oyununda Emre Kılınç'ın da yer aldığı kartların özelliği ise; Dünya'da genç yetenek olarak adlandırılan oyunculara özel çıkmasıdır. Adını duyurmuş ve yeteneği ile göze çarpan oyuncular için özel hazırlanan kartlar, FİFA'nın özel ekipleri tarafından güçleri ayarlanıp oyun içine bırakılıyor ve oyuncunun beğenisine sunuluyor.

    Anahtar Kelimeler: Dünyanın, Büyük, Bilgisayar, Konsol, Futbol

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Yayınlanan” DERGİLER”den...
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Hafta Gündem Bolu
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Buyurun açılışa
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BİR YILBAŞI YAZISI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ÜZERİNE
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beşkavaklardaki Binada Görünmez El Kim?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129