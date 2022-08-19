Emrullah Güler Şampiyon Sporcumuzu Ödüllendirdi

Haber: Uğur Balaban

Bolulu Milli takım sporcumuz Mervenur Eroğlu, altın madalya kazandığı Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları dönüşünde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’i makamında ziyaret etti. Mervenur Eroğlu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’e teşekkür etti. Eroğlu yaptığı açıklamada“Paris 2024 yolunda, her zaman yanımda olduğunuzu hissedecek olmak beni bu yolda daha çok cesaretlendirdi. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim Müdürüm” ifadelerine yer verdi.

Güler’den tebrik ve destek

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’de sosyal medya hesabından Mervenur’a başarı dileklerini ve desteğini ileterek yaptığı açıklamada “Bolu'nun yetiştirdiği Paralimpik Şampiyon Milli Okçumuz gururumuz Merve Nur Eroğlu ’nu ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Başarılı sporcumuz ile madalyaların ve şampiyonluğun mutluluğunu yaşadık. Değerli Sporcumuz Merve Nur’a desteklerimizi iletiyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve Spor Şube Müdürü Ramazan Demir Mervenur’u tebrik ederek çeşitli hediyeler ile sporcumuzu ödüllendirerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.