Emsal teşkil etti

Haber: Ceylan

Kemal Halıcı, 19 Kasım 2021 tarihinde Ankara’ya giderken Gerede Karayolları Bakımevi Hizmet binası mevkiinde EDS radarına yakalandı. 70 kilometre hızla gidilmesi gereken yerde 79 kilometre gittiği tespit edildi. Halıcı, karara itiraz etti. Çünkü yüzde 10 opsiyon koyduğunda hız limitinin 77 kilometre olması gerektiğini bu nedenle de sadece 2 kilometre için kesilen cezanın çok fazla olduğunu düşünüyordu. Ardından da mahkemeye gitti.

Mahkeme, Halıcı’yı haklı buldu ve idari para cezasının iptaline karar verdi. Böylece Kemal Halıcı 314 lira ceza ödemekten kurtuldu.