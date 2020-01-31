En ağır cezaya çarptırıldılar

Haber: C. Kutay Aykan

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen son davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Bahtiyar Ali, Amir Safi, Shakkir Ulla ve Taj Muhammed ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, anlaşmazlık yaşadıkları orman işçisi Afganistan uyruklu Nesumullah Kerimoğulları'nı başına odun ve balta ile vurarak öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Sanıklar Ali ile Ulla'nın yaşlarının 18'den küçük olduğu için cezalarında indirim yapılması yönünde görüş bildiren iddia makamı ayrıca, Ali'nin, maktulün cep telefonunu çaldığı için de "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

OLAY

Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan sanık Safi, odun topladıkları esnada Nesumullah ile Bahtiyar arasında kavga çıktığını öne sürerek, "Ben bu esnada elimdeki sopayla Nesumullah'ın başına vurdum, dengesini kaybedince de Bahtiyar baltayla başına vurdu. Bu sırada Taj ile Shakkir bizden uzaktaydı. Yere düşünce uçuruma atarak üzerini odunlar ve çalı çırpı ile kapattık." dedi.

Taj Muhammed ise hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben o esnada evde yemek yapıyordum. Diğer üçü eve bir hışımla gelerek kapıyı kırdılar. Nesumullah'ı Taliban'ın kaçırdığını söylediler. Benim olayla ilgim yoktur." diye konuştu.

Shakkir Ulla ile Bahtiyar Ali, Safi'nin ifadesine katıldıkları yönünde savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi olay tarihinde yaşları küçük olan Shakkir Ulla ile Bahtiyar Ali’ye önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi daha sonra bu cezayı 20 yıla indirdi. Diğer sanıklar Taj Muhammed ile Amir Safi’ye de önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve daha sonra da iyi hallerinden dolayı indirime giderek bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirerek, duruşmayı tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 13:13