En anlamlı günde geliyor

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak  Milli Mücadele’yi başlatmalarının  100.yılı anısına, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından  hazırlanan  Cumhuriyet tırı, Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85. yıldönümünde Bolu’ da olacak.

En anlamlı günde geliyor

  Haber: Aysun BEYKOZ

 Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube  Başkanı Raşit Aydın, Cumhuriyet TIR’nın Bolu’ya gelişi hakkında şunları söyledi;  “Bir süredir Karadeniz Bölgesinde bulunan yerleşim merkezlerini gezen Cumhuriyet tırını,  Atatürk’ün Bolu’ ya gelişinin 85. Yıldönümü kutlamaları  çerçevesinde,16- 17 Temmuz’ da  Bolu’ya getirilmesi için bir girişimde bulunmuş durumdayız. Cumhuriyet TIR’ında ;  Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili belgeler, fotoğraflar, İstiklal Madalyası, 10. Yıl madalyası gibi  orijinal objeler, Türkiye’de ve dünyada basılmış  Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan  malzemeler ve panolar yer alıyor” dedi.

Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bilindiği gibi  Mustafa Kemal Atatürk, 16 Temmuz  1934 tarihinde Ankara’dan,  Kızılcahamam  üzerinden  Bolu- Düzce- Adapazarı güzergahıyla  İstanbul’a doğru yola çıkmış , 16 Temmuz’ da Kızılcahamam’da çadırda gecelemiş  ve 17 Temmuz’ da Bolu’ya gelmişti. Bolu’ da birkaç gün kalmayı planlayan Atatürk, Kuşadası’nda, İngiliz Savaş gemilerinden karaya izinsiz çıkmak isteyen bir grup İngiliz denizcisinden birinin   kıyıda görevli askerler tarafından verilen dur ihtarına uymadığı  için  öldürülmesiyle başlayan  kriz nedeniyle sadece  bir gece kalabildiği Bolu’dan,   18 Temmuz’da  ayrılarak İstanbul’a gitmek zorunda kalmıştı”

 Raşit Aydın,  16-17 Temmuz 2019 tarihlerinde Belediye Meydanında konuşlanacak  Cumhuriyet tırını   ziyaret etmeye bütün Boluları davet etti. 

 

          

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 11:17
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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