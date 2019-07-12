En anlamlı günde geliyor

Haber: Aysun BEYKOZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın, Cumhuriyet TIR’nın Bolu’ya gelişi hakkında şunları söyledi; “Bir süredir Karadeniz Bölgesinde bulunan yerleşim merkezlerini gezen Cumhuriyet tırını, Atatürk’ün Bolu’ ya gelişinin 85. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde,16- 17 Temmuz’ da Bolu’ya getirilmesi için bir girişimde bulunmuş durumdayız. Cumhuriyet TIR’ında ; Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili belgeler, fotoğraflar, İstiklal Madalyası, 10. Yıl madalyası gibi orijinal objeler, Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan malzemeler ve panolar yer alıyor” dedi.

Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bilindiği gibi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Temmuz 1934 tarihinde Ankara’dan, Kızılcahamam üzerinden Bolu- Düzce- Adapazarı güzergahıyla İstanbul’a doğru yola çıkmış , 16 Temmuz’ da Kızılcahamam’da çadırda gecelemiş ve 17 Temmuz’ da Bolu’ya gelmişti. Bolu’ da birkaç gün kalmayı planlayan Atatürk, Kuşadası’nda, İngiliz Savaş gemilerinden karaya izinsiz çıkmak isteyen bir grup İngiliz denizcisinden birinin kıyıda görevli askerler tarafından verilen dur ihtarına uymadığı için öldürülmesiyle başlayan kriz nedeniyle sadece bir gece kalabildiği Bolu’dan, 18 Temmuz’da ayrılarak İstanbul’a gitmek zorunda kalmıştı”

Raşit Aydın, 16-17 Temmuz 2019 tarihlerinde Belediye Meydanında konuşlanacak Cumhuriyet tırını ziyaret etmeye bütün Boluları davet etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 11:17