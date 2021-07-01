“En az 3-5 ay bu yancılar olmasın”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemiden en çok etkilenen esnafların başında gelen kahveci esnafı için geçtiğimiz günlerde iyi haber gelmişti. 1 Temmuz itibariyle Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilmesine karar verilmişti. Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı 1Temmuz sonrasında kahveci esnafını nelerin beklediğini ve esnafın ne gibi önlemler aldığını gazetemize özel açıklamalarla anlattı ve bu pandemi sürecinde çoğu üyelerinin dükkanlarını kapattığını dile getirdi. Ayrıca Başkan Kalaycı, Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu’na resmi dilekçe göndererek, 1 Temmuz gününün artık tescillendirilerek Kahveciler ve Kıraathanecilergünü olarak kutlanmasını istediğini söyledi. Federasyondan olumlu yanıt alan Kalaycı, 1 Temmuz gününde herhangi bir özel gün yok ise bundan sonra 1 Temmuz’un ‘Kahveciler ve KıraathanecilerGünü’ olarak kutlanacağını belirtti.

Kahvehane oyunları başladığı için esnafın yüzünün güleceğini dile getiren Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, “1 Temmuz itibarıyla da havalarında ısınmasıyla bu virüsten yavaş yavaş kurtulacağımızı ümit ediyorum. Biz çok etkilendik. Devletimiz sağ olsun kira yardımı yaptı. Ama bu kira yardımlarının çoğundan yararlanamayan üyelerimiz oldu. Daha sonra 5 bin lira gelir kaybı desteği üyelerimizin hesaplarına yatırıldı. Esnafımıza az da olsa tuz-biber şeklinde karşılandığını tahmin ediyorum” dedi.

VATANDAŞLARI OYUNLARA ALIŞTIRMAK KOLAY OLMAYACAK

Başkan Kalaycı, “biz isteriz ki bizim işyerlerimiz kapanmasın, devletimizden herhangi bir beklentimiz yok, küçük esnafız kendi yağımızda kavruluruz, devletimize de vergimizi veririz. Kahvehanelerin durumunu açılmanın ilk günü dolayısıyla gidelim görelim. Tabi birazda mevsim itibariyle yaz olduğu için kahvehanelerimiz tenha olacaktır. Bir de kolay değil, vatandaşları oyunlara alıştırmak. Oyun oynamak için bazıları tedirgin. Ama duyuyoruz bazı müşterilerimizden, özellikle Perşembe ve Cuma günü için izin aldığını ve akşama kadar oyun oynayacağını, oyunları özlediğini söyleyen arkadaşlarımız var. İyi günler güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“HERKES MASKESİNİ TAKACAK”

Mustafa Kalaycı, “Maskesiz bir şekilde kimse kahvehanede oturmayacak, çalışanlar dahil herkes maskesini takacak. Kahvehane girişlerinde dezenfektanlar olacak. Masalarda naylonlar olacak oyun bittiğinde o naylon çıkarılıp yenisi koyulacak. Masalar arasındaki mesafeyi bir metre bir buçuk metre olarak ayarlamalarını esnafımıza bildirdik” diye konuştu

“EN AZ 3-5 AY BU YANCILAR OLMASIN”

Öte yandan kahvehanelerin vazgeçilmezi ‘yancı’ olan vatandaşlara değinen Kalaycı, “bizim yancı dediğimiz meşhur vatandaşlarımız vardır. Yancının hakları da vardır diyenler var. Artık lütfen kusura bakmasınlar en az 3-5 ay bu yancılar olmasın. Diğer masada oturarak çayını, kahvesini içsin lütfen 4 kişilik oyuna müdahale etmesin. Mümkün olduğunca oyunların kısa tutulmasını ve mümkün olduğunca masadan vatandaşlar kalktığında diğer bir ekip geldiğinde okey taşlarının dezenfekte edilmesini gerektiğinde her sabah geldiklerine genel bir dezenfekte ve temizlik yapmalarını söyledik” diye konuştu.