En az konut satışında Bolu birinci

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde 2019 yılı Eylül ayında en az konut satışında Bolu birinci sırada yer aldı.

En az konut satışında Bolu birinci

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde 2019 yılı Eylül ayında en az 759 konut satışı ile Bolu birinci sırada yer alırken 765 konut satışı ile komşumuz Düzce ikinci sırada yer aldı.

Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde 2019 yılı Eylül ayında 7 bin 822 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Eylül ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 bin 264 konut, Sakarya' da bin 988 konut, Düzce'de 765 konut, Bolu'da 759 konut ve Yalova'da bin 46 konut satışı gerçekleştiği bildirildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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