ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Zabıtalar Cuma namazı sonrası merde bulunan camilerin önlerinde duygu sömürüsü yaparak camiden çıkan cemaatten para toplayan kadın dilenciler üzerine operasyon yaptı. Toplanan dilenciler Zabıta Müdürlüğüne getirilerek üst aranması yapıldı.

90 TL PARA ÇIKTI

Kucaklarındaki küçük bebeklerini de dilencilikte kullanan kadın dilencilerin üzerleri kadın zabıta memurları tarafından tek tek arandı. Yapılan aramada dilencilerin üzerlerinden 90 TL para çıktı.

BABA ZABITA

Cami önünde kucağındaki 6 aylık bebeği Arda Bozan ile birlikte dilencilik yaparken yakalanan ve Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenci annenin üst araması yapılırken ortaya duygu yüklük manzaralar çıktı. Sercan Olkay isimli zabıta memuru battaniyeye sarılı Arda bebeği kucağına alıp onu sevmesi ve dakikalarca onunla ilgilenmesi hem mesai arkadaşlarını hem dilencileri duygulandırdı.

105 LİRA PARA CEZASI

Dilencilik yaparken yakalanan dilencileri Zabıta tarafından 105 TL para cezası kesildi. 15 gün içerisinde bu cezalarını ödeyen dilencilere indirim yapılacağı da belirtildi. 2017 yılından itibaren ise ceza miktarının 150 TL olacağı da bildirildi.