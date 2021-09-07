En başarılı belediye başkanı Tanju Özcan oldu

Haber: Aysun Beykoz

SONAR Araştırma, 1 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin Büyükşehir Belediye başkanları ile Büyükşehir olmayan illerin Belediye Başkanlarının, başarı oranlarını saptadı.

BAŞKAN ÖZCAN AÇIK ARA BİRİNCİ

Ankette hayata geçirdiği birbirinden önemli çalışma ve projeler ile Bolu halkının büyük takdirini alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il belediye başkanları arasında yüzde 68,3 oy oranı ile ilk sırada yer aldı.

Rakiplerine büyük fark atan Özcan’ı, yüzde 64,2 oy oranı ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yüzde 62,4 oy oranı ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 61,1 oy oranı ile Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve yüzde 60,8 oy oranı ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan takip etti.