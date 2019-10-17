En büyük balığı yakaladılar

Haber: Birol Ertunç

Gölköy Sulama Barajı'nda gerçekleştirilen yarışmada, farklı illerden 25 takımdan 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Katılımcılar, gölden yakaladıkları balıkları boy ve ağırlıklarını ölçtükten sonra yeniden suya bıraktı. Yarışma, dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. ASOF Başkanı Serkan İnanç, “bölgede ciddi balık popülasyonu var. Bu popülasyonun oluşmasında ilgili kurumların ve sportif olta balıkçılarının özverili çalışmaları etkili. Yakalanan balıkların zarar görmeden ölçümü ve tartımının yapılmasının ardından suya bırakılıyor. Buradaki balıklar bizim için çok değerli. Her hangi bir takım, yakaladığı balığı öldürürse diskalifiye oluyor" dedi.

Konu hakkında görüşlerini dile getiren yetkililer ise, "Bolu ilimiz ve Gölköy sulama barajımız güzel bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hepimizin arzuladığı gibi amacımız bu vb. etkinliklerin artarak devam etmesidir. Sularımızdaki canlı popülasyonu korumamız gereken önemli bir değerdir. Kurumumuz ve federasyonumuzda bu doğrultuda birlik içerisinde hareket etmektedir. Buradan katılımcılara hoş geldiniz diyorum sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dediler.

7-12 Ekim tarihleri arasında altı gün süreyle devam eden yarışmada en büyük balık ve en çok balık kategorilerinde ödüller verildi. Hafta sonu yapılan ödül törenine olu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da katıldı.