Haber: Semih Baykal

Ak Parti İl Başkanlığına tekrar seçilen Nurettin Doğanay, Bolu Gazeteciler Cemiyetine gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılımıyla gerçekleştirilen Ak Parti 6. Olağan Bolu İl Kongresi’ni değerlendirdi. Doğanay; “Bolu’da siyasi anlamda gerek görselliği gerekse katılım anlamında yapılan en büyük mitinglerden bir tanesini gerçekleştirdik. Tabi bunu yaparken burada katılım gösteren partili ve partisiz tüm Bolulu hemşehrilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti teşkilatları olarak uzun süreden beri bir hazırlık dönemi içerisindeydik. Yaklaşık 20 gündür gecemizle gündüzümüzle bir çalışma programı yürüttük. Bu programı yürütmemizde bizlere destek ve yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bütün herkese ulaşmamız için basının olması gerekiyor. Siyasiler ve basın ayrılmaz bir bütün olarak çalışmak zorundadır. Bolulu hemşehrilerimize tekrar Ülkenin Cumhurbaşkanına yakışır bir şekilde karşılama yaptıkları için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız gerek burada dışarıda yapmış olduğu mitingde, kongrede ve Sakarya’da yaptığı miting de Bolu’dan ve Boluluların göstermiş olduğu ilgi ve alakadan bahsetti. Bundan sonrasında AK Parti İl Başkanı sıfatıyla kapımızın herkese açık olduğunu özellikle belirtiyorum ” dedi.

“HAYALİM İLÇELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN DOĞALGAZ KULLANABİLMESİ”

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Doğanay, en büyük hayalinin ne olduğunu açıkladı. Doğanay; “Kıbrıscık, Mudurnu, Seben, Göynük, Taşkesti ve Mengen üzerindeki Coğrafi bölgelerden doğalgaz hattının nerelerden geçeceği, ana hatta kilometresinin ne kadar olduğunun yönünde bir çalışma yaptım. Bu konuyla ilgili gerek BOTAŞ üzerinden gerekse buradaki doğalgaz firmalarıyla yaklaşık 4 aydır bir çalışma üzerindeyim. Hayalim şudur ki; Kıbrıscık, Mudurnu, Seben, Göynük, Taşkesti ve Mengen’deki vatandaşlarımızın doğalgaz kullanabilmesidir. Asrın gereği olarak bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun gelebilmesi içinde BOTAŞ’ın Mudurnu da 32, Kıbrıscıkta 30, Göynük’te 27 kilometrelik bir ana hattı çekmesi lazım. Ana hattı BOTAŞ çekerse, dağıtıcı firmayla gerekli görüşmeler yapıldı ve hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bu konuyla alakalı tüm bilgileri en ince ayrıntısına kadar dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim. Bu benim en büyük hayalimdir” diye konuştu.



