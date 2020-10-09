En büyük Panço Outlet Highway’de açıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Kendi sektöründe lider çocuk markası olma özelliğini benimseyerek “hem kaliteli hem de sağlıklı üretim” misyonu ile en zirvede yer alan Panço, Türkiye’de ki en büyük Outlet mağazasını Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay Outlet’te açtı. Bugün itibariyle yenilenen yüzü ile yeni yerinde faaliyet gösterecek olan çocuk ve bebek giyim markası Panço, açılışa özel olarak yüzde 40- yüzde 50 indirimlere ek yüzde 20 indirim fırsatı ile alışveriş merkezi ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Highway Outlet Z 49-50 nolu iş yerinde hizmet verecek olan Panço Outlet mağazasına tüm ziyaretçilerimiz davetlidir.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 12:06