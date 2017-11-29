Haber: Ceylan Beykoz

Yeni oluşan Gerede İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " AK Parti'de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Ayrıca bunun bir şans olduğunu da düşünüyorum. Bugün içinde bulunduğumuz süreç, zor bir süreçtir. Bu zor süreçte yolculuk yapmak kolay değil. Dava adamı olmak da kolay değil. Ama Ak Parti davasına inanan, bu ülkenin geleceğine inanan, bu davayı Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olarak gören, hiç bir makam ve mevki hesabı içinde olmadan bu davaya hizmet edenler, bu davaya sahip çıkacaklardır. Başımızda da sadece Türkiye'nin kabul ettiği değil, dünyanın da kabul ettiği bir Lider var. İşte bu da en büyük şansımız" dedi.

İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak; "Bizim kongre sonrası Yönetim Kurulumuz 25'ten 15'e düştü ve genel olarak da 17 arkadaşımız süreçte bayrağı arkadan gelen dava arkadaşlarına devir ettiler. Bu 17 arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü zerre kadar bir kırılganlık olmadan, aksine her zaman bu davanın emrinde olduklarını ifade ederek görevi diğer arkadaşlara devir ettiler. Kongremizin ardından Yönetim Kurulundaki görev dağılımımızı yaptık ve komisyonlarımızı oluşturduk. Biliyoruz ki şu an içinde yaşadığımız süreç; birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönem. Bu amaçla Biz ilk olarak 2001'den bu yana bu davaya hizmet edenleri toplantılarımıza davet ettik ve sağ olsunlar hepsi eksiksiz katılım gösterdiler. Gerede Teşkilatları olarak bu bilinçle diyoruz ki; artık taşın altına elimizi değil kellemizi sokma zamanı geldi. Reisimizin davasında sonuna kadar bu bayrağı tepede tutmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sözlerine geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Bolu merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nazife Demirkaya'yı anarak başlayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise toplantıda yaptığı konuşmada; "İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, ilçemize yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu zamana kadar, bu davaya hizmet etmiş, her kademesinde görev yapmış kim varsa Allah hepsinden razı olsun. AK Parti bir siyasal hareket değil, dava arkadaşlığı, yol arkadaşlığıdır. Böylesi bir süreçde de bu davada görev aldığım için, Rabbime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ'DE SİYASET YAPMAK AYRICALIKTIR”

Toplantının sonunda söz alan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İlçe Yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunurken; "İlçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra İl yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Burada amaç hem tanışmak hem de hayırlı olsun demek. Kongremizin başta İlçe Başkanımıza ve görev alan tüm dava arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bundan önce görev yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. AK Parti'de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Ayrıca bunun bir şans olduğunu da düşünüyorum. Çünkü genç Türkiye Cumhuriyetinin siyasal hayatına bakarsak; bugüne kadar bir çok parti kuruldu ve kapandı. Bir çoğunun ismi bile hatırlanmıyor. Ama AK Parti öylemi. Liderimiz 16 yıl önce "söz de kara da milletindir" diyerek yola çıktığından beri 15 yıldır Türkiye'yi dönüştüren, geliştiren ve dünyada söz sahibi yapan bir hareketin adıdır AK Partidir. Bugün içinde bulunduğumuz süreç, zor bir süreçtir. Bu zor süreçte yolculuk yapmak kolay değil. Dava adamı olmak da kolay değil. Ama Ak Parti davasına inanan, bu ülkenin geleceğine inanan, bu davayı Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olarak gören, hiç bir makam ve mevki hesabı içinde olmadan bu davaya hizmet edenler, bu davaya sahip çıkacaklardır. Başımızda da sadece Türkiye'nin kabul ettiği değil, dünyanın da kabul ettiği bir Lider var. İşte bu da en büyük şansımız" dedi.