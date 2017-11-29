banner133

banner101

29 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • "En büyük şansımız, Liderimiz"

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gerede İlçe Teşkilatının haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısına katıldılar. Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak başkanlığında toplanan İlçe Yönetim Kurlu toplantısında Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da hazır bulundu.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 16:16
    Bu haber 53 kez okundu

    Haber: Ceylan Beykoz

    Yeni oluşan Gerede İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " AK Parti'de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Ayrıca bunun bir şans olduğunu da düşünüyorum. Bugün içinde bulunduğumuz süreç, zor bir süreçtir. Bu zor süreçte yolculuk yapmak kolay değil. Dava adamı olmak da kolay değil. Ama Ak Parti davasına inanan, bu ülkenin geleceğine inanan, bu davayı Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olarak gören, hiç bir makam ve mevki hesabı içinde olmadan bu davaya hizmet edenler, bu davaya sahip çıkacaklardır. Başımızda da sadece Türkiye'nin kabul ettiği değil, dünyanın da kabul ettiği bir Lider var. İşte bu da en büyük şansımız" dedi.

    İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak; "Bizim kongre sonrası Yönetim Kurulumuz 25'ten 15'e düştü ve genel olarak da 17 arkadaşımız süreçte bayrağı arkadan gelen dava arkadaşlarına devir ettiler. Bu 17 arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü zerre kadar bir kırılganlık olmadan, aksine her zaman bu davanın emrinde olduklarını ifade ederek görevi diğer arkadaşlara devir ettiler. Kongremizin ardından Yönetim Kurulundaki görev dağılımımızı yaptık ve komisyonlarımızı oluşturduk. Biliyoruz ki şu an içinde yaşadığımız süreç; birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönem. Bu amaçla Biz ilk olarak 2001'den bu yana bu davaya hizmet edenleri toplantılarımıza davet ettik ve sağ olsunlar hepsi eksiksiz katılım gösterdiler. Gerede Teşkilatları olarak bu bilinçle diyoruz ki; artık taşın altına elimizi değil kellemizi sokma zamanı geldi. Reisimizin davasında sonuna kadar bu bayrağı tepede tutmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

    Sözlerine geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Bolu merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nazife Demirkaya'yı anarak başlayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise toplantıda yaptığı konuşmada; "İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, ilçemize yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu zamana kadar, bu davaya hizmet etmiş, her kademesinde görev yapmış kim varsa Allah hepsinden razı olsun. AK Parti bir siyasal hareket değil, dava arkadaşlığı, yol arkadaşlığıdır. Böylesi bir süreçde de bu davada görev aldığım için, Rabbime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

    “AK PARTİ'DE SİYASET YAPMAK AYRICALIKTIR”

    Toplantının sonunda söz alan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İlçe Yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunurken; "İlçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra İl yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Burada amaç hem tanışmak hem de hayırlı olsun demek. Kongremizin başta İlçe Başkanımıza ve görev alan tüm dava arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bundan önce görev yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. AK Parti'de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Ayrıca bunun bir şans olduğunu da düşünüyorum. Çünkü genç Türkiye Cumhuriyetinin siyasal hayatına bakarsak; bugüne kadar bir çok parti kuruldu ve kapandı. Bir çoğunun ismi bile hatırlanmıyor. Ama AK Parti öylemi. Liderimiz 16 yıl önce "söz de kara da milletindir" diyerek yola çıktığından beri 15 yıldır Türkiye'yi dönüştüren, geliştiren ve dünyada söz sahibi yapan bir hareketin adıdır AK Partidir. Bugün içinde bulunduğumuz süreç, zor bir süreçtir. Bu zor süreçte yolculuk yapmak kolay değil. Dava adamı olmak da kolay değil. Ama Ak Parti davasına inanan, bu ülkenin geleceğine inanan, bu davayı Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olarak gören, hiç bir makam ve mevki hesabı içinde olmadan bu davaya hizmet edenler, bu davaya sahip çıkacaklardır. Başımızda da sadece Türkiye'nin kabul ettiği değil, dünyanın da kabul ettiği bir Lider var. İşte bu da en büyük şansımız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Rektörümüzün Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Konferansından…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 24 KASIM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 1
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Öğretmenim
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129