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    • En Büyük Vatanseverlik provokasyonlara gelmemektir!

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, son günlerde yaşanan terör olayları ve Rusya Büyükelçisinin öldürülmesi olayların ardından bir açıklama yaparak; “En Büyük Vatanseverlik provokasyonlara gelmemektir” dedi.

    20 Aralık 2016 Salı 16:47
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    En Büyük Vatanseverlik provokasyonlara gelmemektir!

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ülkemiz kara, son derece talihsiz ve belirsiz günleri yaşamaktadır. Sistematik cinayetler, infial dalgasına yol açacak terörizm eylemleri ülkemizi köşeye sıkıştırmanın yanında bölgesel ve küresel planda mevzi kaybını da genişletebilecektir diye MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil açıklamasını şöyle sürdürdü;

    Tüm bu düşmanca gelişmelere rağmen, Türkiye bu zor günleri aşacak, saldırıları göğüsleyip püskürtebilecek güçtedir. Hayasız komplolar, hain tuzaklar, hasmane tutumlar Türkiye Cumhuriyeti’ni yolundan döndüremeyecek, terör örgütleri ve arkalarındaki çevreler amaçlarına ulaşamayacaklardır.

    İnancım odur ki, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derindir. 2 ülke arasındaki diyalogların sağduyu ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde idame ve idaresine riayet gösterilmelidir.

    Katilin eğer varsa bağlantıları kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı her yönüyle açığa çıkarılmalıdır. Hiçbir sebep, hiçbir bahane ülkemize ve milletimize emanet yabancı bir elçinin katledilmesini haklı gösteremeyecektir.

    ÜLKEMİZ KAOS ORTAMINA SÜRÜKLENMEKTEDİR

    OHAL ile yönetilen bir ülkede güvenlik zafiyetlerinin hat safada olması korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Terör örgütlerinin uyuyan hücreleri birbiri ardına  harekete geçmekte  ülkemiz hızla kaos ortamına sürüklenmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde kaynağı belirsiz saçma sapan görseller ve ses kayıtları dolaşmaktadır. Vatandaşlarımıza düşen bu tarz paylaşımlara itibar etmemesi, milli birliğime zarar verecek davranışlar içerisinde bulunmamasıdır!

    En büyük Vatanseverlik provokasyonlara gelmemektir.Bu itibarla sözlerime son verirken Rus büyük elçisinin katledilmesini şiddetle kınıyorum. Allah Devletimize,milletimize zeval vermesin. Allah Türkü Korusun ve Yüceltsin.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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