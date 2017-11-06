banner133

banner101

banner120
06 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır”

    Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülen HİK projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile Gerede Ramazan Dede Bilgievi yazıcı, bilgisayar ve projeksiyon hibesi aldı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:21
    Bu haber 48 kez okundu
    “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır”

    Haber : BMA

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülen Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında yazıcı, dizüstü bilgisayar, projeksiyon ve projeksiyon perdesi hibe aldı. Proje kapsamında kurslara katılan 2.3. ve 4. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik temel bilgisayar eğitimi, e-devlet, e-belediye gibi hizmetler başta olmak üzere internet üzerinden sunulan hizmetlerin eğitimlerine başlandı. Ayrıca “Kadın Sağlığı Platformu” Webinar (internet üzerinden yapılan seminer) serisi velilere dinletilmeye devam ediyor.

    Proje ve Bilgievi çalışmaları hakkında açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Öğrencilerimize ücretsiz eğitim verdiğimiz ödüllü Bilgi Evimizde daha iyi hizmet verebilmek amacıyla katıldığımız proje kapsamında 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet projeksiyon ve perdesi hibe aldık. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak Gerede Belediyesi olarak en öncelikli görevlerimizden. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bilgisayar sınıfımızda hem öğrencilerimize hem de velilerimize bilgisayar kullanımı noktasında eğitimler veriliyor. Ayrıca, ingilizce, matematik, değerler eğitimi derslerinin yanında velilerimize de rehberlik ve bilgisayar eğitimleri verdiğimiz Bilgi Evimize tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyoruz. Hacettepe Üniversitemize, herkes için kütüphane projesini yürüten ve emeği bulunan tüm değerli hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Hacettepe, Teknokent, Teknoloji, Transfer, Merkezi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÜZER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANANIN ARDINDAN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN GEÇMEK YASAK!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129