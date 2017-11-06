Haber : BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülen Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında yazıcı, dizüstü bilgisayar, projeksiyon ve projeksiyon perdesi hibe aldı. Proje kapsamında kurslara katılan 2.3. ve 4. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik temel bilgisayar eğitimi, e-devlet, e-belediye gibi hizmetler başta olmak üzere internet üzerinden sunulan hizmetlerin eğitimlerine başlandı. Ayrıca “Kadın Sağlığı Platformu” Webinar (internet üzerinden yapılan seminer) serisi velilere dinletilmeye devam ediyor.

Proje ve Bilgievi çalışmaları hakkında açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Öğrencilerimize ücretsiz eğitim verdiğimiz ödüllü Bilgi Evimizde daha iyi hizmet verebilmek amacıyla katıldığımız proje kapsamında 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet projeksiyon ve perdesi hibe aldık. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak Gerede Belediyesi olarak en öncelikli görevlerimizden. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bilgisayar sınıfımızda hem öğrencilerimize hem de velilerimize bilgisayar kullanımı noktasında eğitimler veriliyor. Ayrıca, ingilizce, matematik, değerler eğitimi derslerinin yanında velilerimize de rehberlik ve bilgisayar eğitimleri verdiğimiz Bilgi Evimize tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyoruz. Hacettepe Üniversitemize, herkes için kütüphane projesini yürüten ve emeği bulunan tüm değerli hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.