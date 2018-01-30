Haber: Semih Baykal

Bolu Valiliğinde düzenlenen basın toplantısı ile 2017 yılında ilimize yapılan yatırımları açıklayan Vali Aydın Baruş; “ 1 Ocak – 31 Aralık 2017 Dönemi itibari ile Bolu İli genelinde 128’i Bölge Müdürlükleri, 10’u Üniversite, 3’ü Cumhuriyet Başsavcılığı, 19’u İl Özel İdaresi, 106’sı İl Müdürlükleri, 190’ı Kaymakamlıklar (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve 139’u Belediyelere ait olmak üzere toplam 595 proje yürütülmektedir. Bu Projelerden; 372’si tamamlanmış olup, 149 proje devam etmekte, 3 projenin ihalesi yapılmış, 19 proje ihale safhasında, 11 proje yaklaşık maliyet aşamasında, 41 proje ise proje hazırlama safhasındadır” dedi.

TOPLAM BEDEL 2 MİLYAR 999 MİLYON TL

İlimizde 2017 yılında yapılan projelerin toplam bedellerini söyleyen Baruş; “ Söz konusu projelerin; Proje Bedelleri Toplamı: (2) Milyar (999) Milyon TL , Yılı Ödenekleri: 387 Milyon 003 Bin TL olup, Yılı Ödeneklerinin Harcaması: (311) Milyon (439) Bin TL’ dir. (% 80). Ödeneklerin % 24’ü Ulaştırma, % 22’i Eğitim, % 18’i Diğer Kamu Hizmetleri, % 9’u Tarım, % 5’i Enerji, % 2’si Turizm, % 11’i İnşaat, % 4’ü Orman, % 1’i Spor, % 4’ü Sağlık sektörüne aittir. Projelerin Sektörel dağılımı ise; Eğitim 36, Enerji 28, İnşaat 6, Madencilik 1, Orman 7, Sağlık 43, Spor 7, Tarım 34, Turizm 44, Ulaştırma 98, Diğer Kamu Hizmetleri 291 şeklindedir” diye açıkladı.

BELEDİYE PROJELERİ 256 MİLYON 774 BİN TL

Açıklamasının devamında Belediyenin proje bedellerini de anlatan Baruş; “ Belediye Projeleri; Proje Bedelleri Toplamı: (256) Milyon (774) Bin TL, Yılı Ödenekleri: (39) Milyon (375) Bin TL, Yılı Ödeneklerinin Harcaması: (35) Milyon (319) Bin TL’dir. (% 90)” şeklinde anlattı.

2017 YILINDA VAKIFLAR TARAFINDAN 40 BİN AİLEYE YARDIM

Son olarak Bolu İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca fakir ve muhtaç durumda olan kişi ve ailelere 2017 yılında yapılan yardımları açıklayan Baruş; “ Bolu İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca fakir ve muhtaç durumda olan kişi ve ailelere 2017 yılında Vakıflarımızca 40.143 kişi/aile/öğrenci’ye 31.689.142,03 TL yardım yapılmıştır. Bu yardımlardan 8.472 kişi/aile/öğrenciye 22.814.689,60 TL yardım Vakıf kaynaklı, 31.671 kişi/aile/öğrenci’ye 8.874.452,43 TL düzenli merkezi yardım ödemesi olarak yapılmıştır. 10.444 kişiye 2.537.903,22 TL nakdi yardım, 7.479 aileye 1.535.704,00 TL nakdi gıda yardımı, 348 aileye 17.878,67 TL ayni gıda yardımı, 316 kişiye 175.544,96 TL nakdi tek seferlik yardım, 4 kişiye 30.000,00 diğer özel amaçlı yardım (şehit ailesi ve gaziler) olmak üzere toplam 18.591 kişiye 4.297.030,85 TL. nakdi ve ayni yardım yapılmıştır.

11.554 kişiye 3.541.040,45 TL (7.950 Ton) ayni kömür yardımı, 59 aileye 21.540,00 TL diğer yakacak yardımı olmak üzere toplam 11.613 aileye 3.562.580,45 TL yakacak yardımı yapılmıştır. 352 aileye 503.787,87 TL barınma yardımı (ev onarım ve ev yapım, ev eşyası), 33 aileye 96.648,95 TL yangın afeti yardımı (ev onarım ve ev yapımı), 7 aileye 12.000,00 TL diğer afet yardımı (aşırı sel,yağış, su baskını), 276 aileye 41.575,00 TL kira yardımı olmak üzere toplam 668 aileye 654.011,82 TL barınma ve afet yardımı yapılmıştır. 315 öğrenci/aile ye 150.791,55 TL eğitim yardımı, 204 aileye 138.000,00 TL şartlı bağışlardan yapılan eğitim yardımı olmak üzere toplam 519 öğrenci/aile ye 288.791,55 TL eğitim yardımı yapılmıştır. 42 kişiye 45.769,60 TL nakdi sağlık yardımı, 233 kişiye 20.718,16 TL katılım payı yardımı, 5 kişiye 5.550,00 TL engelli araç/protez/cihaz yardımı olmak üzere toplam 280 kişiye 72.037,76 TL sağlık yardımı yapılmıştır. 2022 sayılı kanuna göre 3.904 kişiye 10.985.092,24 TL yaşlı aylığı, 1.536 kişiye 7.835.399,63 TL engelli aylığı, 99 kişiye 340.847,73 TL engelli yakını aylığı olmak üzere toplam 5.539 yaşlı/engelliye 19.161.339,60 TL ödeme yapılmıştır.

Şartlı Eğitim ve Sağlık yardımı olarak 1.277 öğrenciye 382.390,00 TL şartlı eğitim yardımı, 490 çocuğa 142.100,00 TL şartlı sağlık yardımı, 26 kişiye 3.660,00 TL şartlı gebelik yardımı olmak üzere 1.793 kişiye 528.150,00 TL ödeme yapılmıştır. Diğer merkezi düzenli yardım ödemeleri olarak;

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım kapsamında 991 kişiye 2.947.225,00 TL,

Muhtaç asker ailesi yardımı kapsamında 88 aileye 127.175,00 TL, muhtaç asker çocuğuna yardım kapsamında 10 çocuğa 4.500,00 TL, Öksüz ve yetim yardımı kapsamında 51 çocuğa 46.300,00 TL,

Olmak üzere toplam 1.140 kişiye 3.125.200,00 TL ödeme yapılmıştır” dedi.