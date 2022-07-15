En çok gider SGK primi oldu

Haber: Okay Özcan

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021 yılı Faaliyet Raporuna göre Bolu Merkez ve 3 Mülhakat Mahkemeleri’nin 2021 yılı harcama giderleri 77 milyon 386 bin 944 lira 47 kuruş olarak açıklandı.

Bolu Merkez Adliyesi’nin 2021 yılı giderlerinin toplamı 68 milyon 934 bin 119 lira 42 kuruş olarak belirlenirken giderlerin en başında 37 milyon 781 bin 868 lira 24 kuruş olarak personel SGK pirimi yer aldı.

Diğer giderler ise, Personel gideri 26 milyon 075 bin 249 lira 15 kuruş, Zorunlu Müdafi Gideri (CMK) 1 milyon 558 bin 617 lira 85 kuruş, Hizmet alımı 614 bin 422 lira 77 kuruş, Uzlaştırma gideri 554 bin 191 lira ve Arabuluculuk gideri 754 bin 860 lira olarak açıklandı.

GEREDE MÜLHAKAT MAHKEMESİ

Gerede Mülhakat Adliyesinin 2021 yılı harcama bütçesi 4 milyon 623 bin 456 lira 98 kuruş olurken, en harcama 2 milyon 918 bin 691 lira 78 kuruş ile personel gideri olurken SGK personel gideri olarak 659 bin 422 lira 49 kuruş harcandı. Her 4 adliye için 2021 yılında toplamda 77 milyon 386 bin 944 lira 47 kuruş harcanmış oldu.

MENGEN MÜLHAKAT ADLİYESİ

Mengen Mülhakat Adliyesinin 2021 yılı harcama bütçesi 1 milyon 989 bin 708 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, bu adliyenin en çok gideri 1 milyon 363 bin 437 lira 87 kuruş ile personel gideri, ikinci sırada 234 bin 635 lira 28 kuruş ile mal ve hizmet alımı oldu.

GÖYNÜK MÜLHAKAT ADLİYESİ

Göynük Mülhakat Adliyesinin 2021 yılı harcama bütçesi 1 milyon 839 bin 659 lira 57 kuruş olurken, Personel giderine 1 milyon 258 bin 933 lira 97 kuruş ve Mal ve Hizmet Alımına 344 bin 877 lira 76 kuruş harcandı.