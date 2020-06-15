En çok işlenen suç bakın ne?

Haber: C. Kutay Aykan

Hazırlanan rapora göre 2019 yılında en çok işlenen ilk 20’ye giren suçların en başında hakaret geliyor. Bu suçtan sonra sıralama şu şekilde açıklandı; Basit yaralama, tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, basit tehdit, mala zarar verme, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, dolandırıcılık, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, görevi kötüye kullanma, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma, resmi belgede sahtecilik, kişilerin huzur ve sükunun bozma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kişinin dokunulmazlığını ihlal etme, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, iftira ve yaralama suçları bulunmakta.

ADLİYE AÇILIYOR

Yaklaşık iki aydır çalışmalara ara veren ve nöbet sistemiyle faaliyetini gösteren Bolu adliyesi bu gün itibariyle hizmete yeniden başlıyor. Mahkemelerde de duruşmalar başlıyor. Duruma salonlarına fazla sayıda izleyici ve sanık yakınları alınmayacak. Ayrıca, duruşma salonlarına maske takılmadan girilmeyecek. Adliye girişinde görevli personel ateş ölçerlerle vatandaşların ateşini ölçecek.