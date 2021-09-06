En çok kabağın fiyatı arttı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ağustos ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde %1,11 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,12 olarak artış gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %19,41 oranı ile Türkiye ortalaması %19,25’in 0,16 puan üstünde gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Ağustos ayında fiyatı en çok artan madde %84,36 ile Kabak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-11,68 ile Elbise (Çocuk için) olmuştur.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %45,52, AYLIK %2,77 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,34 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %45,37 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %31,81, imalatta %45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %48,39, su temininde %28,61 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %54,71, dayanıklı tüketim malında %29,12, dayanıksız tüketim malında %31,49, enerjide %59,39, sermaye malında %27,48 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 22 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; %10,77 ile giyim eşyası, %12,38 ile deri ve ilgili ürünler, %12,73 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %100,27, kok ve rafine petrol ürünleri %92,19, ham petrol ve doğal gaz %82,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.