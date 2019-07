EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ŞEY !

Yazıyı Gizem’li Asistan’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Herhalde sokağa çıkıp 10 kişiye gün içinde canınız sıkılıyor mu? Diye sorsam 10 kişiden 8 i bu soruya evet der. Peki, sıkılınca bulalınca ne yaparsınız diye sorsam. Eminim çoğu insan telefonumu alır sosyal medya da takılırım der. Aslında dikkat ederseniz günümüzde insanlar çeşitli nedenlerle sıkıntılı olduklarından şikâyet edip dururlar hâlbuki sıkılmak şikâyet edilecek bir şey değildir. Çünkü sıkılan insan yaratıcıdır. Yokluk çeken insan yaratıcıdır.

Düşünsenize telefonu icat eden Graham bell’in etrafında çok insan olsaydı yani adamın canı sıkılmasaydı, telefonu icat etmek için o kadar uğraşır mıydı? Valla ben uğraşacağını hiç tahmin etmiyorum. Çünkü telefonu bulmak ve ya bir icat yapmak sıkılan insanların işidir. Açıkçası ben bazı insanlara çok kızıyorum. “ sıkılıyorum diyorlar. Sıkılacağına kalk bir şeyler yap diyorum. Şu yok, bu yok, diye bahaneler üretip hiçbir şey yapmadan evde oturuyorlar. “

Hâlbuki ben bunun tam tersine inanıyorum. yokluktan ve can sıkıntısından her zaman yaratıcılık ve iyi işler çıkar. Yani dikkat edin karnı tok sırtı pek her şeyi tamam olan insan hep daha az yaratıcıdır. Çünkü her şey önüne gelir. Hayal gücünü kullanıp bir şeyler yaratmaya ihtiyaç duymaz. Benim yanımda olanlar iş hayatında ve özel hayatta “sıkıldım lafını çok az yerde kullandığımı ve hiçbir zaman yaptığım işi şu yok, bu yok gibi bahanelere sığınıp yapamam demeyeceğimi bilirler “

Bu yüzden çoğu da bana kızar hatta gıcık olur. Onur senin yapamayacağın bir şey yok mu derler. Bilmiyorum bu konuda iyi bir örnek miyim? Ama sorunlara en kısa yoldan çözüm üretme gibi bir yeteneğim var galiba. Bakın size çalışırken yaşadığım “sıkıldım ve yok bahaneleriyle vazgeçmediğim bir olayı anlatayım.” Yıllar önce çalıştığım haber sitesi için bir haber yazmıştım. Ama haberin görseli yoktu ve öyle bir haber ki her hangi bir fotoğrafı kullanamazsınız. İlla güzel bir Hanım eli fotoğrafı olması lazımdı ki haberi tamamlasın. Tabi yazdığım haberi sitede yayınlamak içinde zamanla yarış halindeydim.

Önce Google amcadan hanım eli diye aradım ancak bulamadım. Vakit geç olduğu için de yanımda kimse yok. Bir defa kafama koydum haberi yapacağım. Ancak güzel bir kadın eli fotosu yok. Ne yapsam diye düşünürken gözüm telefona takıldı. Hemen elleri güzel bir hanım arkadaşımı aradım. Çabuk ellerinin fotoğrafını çek gönder dedim. Arkadaşım: ”Onur ne yapacaksın ellerimin fotoğrafını dedi?” Sen gönder sonra açıklarım simdi bana ellerin lazım dedim. 5 dakika içinde fotoğraflar geldi. Haberi siteye yetiştirdim ve çok eğlendim. Tabi haberde kendi ellerini gören arkadaşım. “ Onur sonunda bana mankenlikte yaptırdın diyerek günlerce bana takılmıştı.”

Bakın sıkılıp yok bulamadım deyip o haberden vazgeçseydim. Ya da her şey tamam olsaydı bu kadar güzel bir anı olur muydu? Bence hayır. Demek ki neymiş? Sıkılmak yoktan bir şeyleri var etmenin birinci basamağıymış yani her gün şikâyet ettiğiniz şey aslında sizin yaratıcılığınızı tetikliyormuş. İşte bunun için sıkıldım elimde malzeme yok yapamıyorum diye hiçbir zaman yapacağınız şeyden vazgeçmemek lazım çünkü eğer isterseniz ve yaratıcı olursanız yapılamaz denilen işleri bile yaparsınız.

Bu sıkıldım yapamıyorum kelimelerini en çok kullanan kesimlerden biride engellenen insanlardır. Bunun nedeni de engellenen insanların etrafındaki insanlar ve aileleri tarafından sen yapamazsın ben yapayım mantığı ile hareket edilip engellenen kişinin kendisinin yapabileceklerini bile yaptırmamalarıdır. Hatta inanın bana bazen engellenen insanların tek başına kalıp sıkılmasına bile izin verilmez.

Böyle davranmak engellenen kişiye en büyük kötülüktür. İnsanın fiziksel bir engelinin olması bir şeyler yapamayacağı bir şeyler üretemeyeceği anlamına gelmez. İnanın engellenen insanlar hiçbir engeli olmayan insanlardan daha çok şey üretebilirler. Yeter ki kendilerine güvensinler, tembellik etmesinler bir şeyler yapmak istesinler ve tabi etraflarındaki insanlarda onlara sorumluluklar verip yapabilirsin diye onları cesaretlendirsinler. En önemlisi de “ay çocuk sıkılıyor, ay ben onu yalnız bırakmayayım” gibi davranışlardan kaçınsınlar. Çünkü unutmamalıyız insanlar bazı şeyleri başarmak için birazcık yalnız kalıp sıkılmaya ihtiyaç duyarlar…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Gizem’li Asistan – Bolu Olay Gündem Gazetesi…