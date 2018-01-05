Yazıyı Eda Bayraktar’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...





Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Bu değişim esnasında bazen insanların aynı kalıptan çıkmış gibi davrandığını ve düşündüğünü hissediyorum. Korkular ve çekingenliklerin artması insanların içine kapanması üstünde düşünülmesi gereken ayrı bir mesele. Aslında biliyorum yaşadıkça değişim kaçınılmaz. Ama bazı şeyleri hiç değiştirmesek daha mı iyi olurdu diye düşünmeden de edemiyorum

“Bunu sen mi söylüyorsun? her zaman farklı şeyler düşünüp farklı şeyler yaparsın. Sınırları sonuna kadar zorlarsın” diyeceksiniz ama bir düşünün mesela önceden herkes birbirine mektup yazardı. Şimdi mektup yazan kaldı mı? Postacılara bakın şimdi sadece fatura taşır oldular. Nerde kaldı bak postacı geliyor diye acaba bize ne getiriyor diyen çocuklar. Nerede kaldı özel günlerde birbirimize gönderdiğimiz bir birinden güzel manzaralı kartlar?

Hadi onlardan vaz geçtik insanlar artık bir birlerinin sesini duymak için bile telefon açmaz oldu. İnanmıyorsanız bakın etrafınızı en iyi arkadaşlarınızla hatta ailenizle bile 3 tam kurulmamış cümlelik mesajlarla ve emojilerle “telefonunuzdaki gülen surat gibi ifadelerle” haberleşir olmaya başladık yani bırakın konuşmayı mektup yazmayı mesaj yazarken bile iki tuşa fazladan basıp cümle kurmaya bile üşenen bir toplum haline gelmeye başladık buda çok üzücü.

Şimdi bazılarınız onur senin için bu durum iyi değil mi? sen dünyayı mesajlarla parmağında oynatan bir adamsın diyecekler. Evet, öyle bir özelliğim vardır. Zamanında kısa mesajla ve sosyal medya mesajları ile bir dönem büyük bir haber sitesini de yönettim ve konuşma problemi olanlar için mesajlaşmak gerçekten iyi bir şey ama bir yandan da insanları tembelleştiriyor. Gibi hissediyorum

Mesela geçtiğimiz Pazar günü yani yılbaşında kendi kendime “ bu sene mümkün olduğu kadar çok kişiyi sesli arayacağım sesli olarak yeni yıllarını kutlayacağım ve mümkün olduğu kadar az yeni yıl mesajı yazacağım dedim. Aklımdan “hata yaparsam karşıdaki beni anlayamazsa gibi düşünceleri sildim. Heyecanımı da kontrol etmeye çalışarak” Aldım telefonu elime başladım arkadaşlarımı aramaya, ben böyle yapınca aradığım arkadaşlar hem çok mutlu oldu hem de çok şaşırdı sen bu kadar güzel konuşa biliyor muydun? Gayet net ve güzel anlıyoruz seni dediler.

Konuşmamın düzelmesinde aldığım güzel konuşma derslerinin ve bu konuda kendimi geliştirmemin çok büyük etkisi var ama sonradan düşündüğümde o gün yaptığım şey üşenmeyip işin kolayına kaçmayıp cesaretle insanları arayıp yeni yılınız kutlu olsun deme kararıydı. Eğer her zaman olduğu gibi tüm arkadaşlarıma mesaj yazsaydım onları bu kadar mutlu edebilir miydim? En önemlisi kendim onların sesini duydum diye bu kadar mutlu olabilir miydim? Tabi ki hayır!

Farkındasınız değil mi? aslında çok önemli bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bırakın telefon açıp konuşmayı, İki dakika vakit ayırıp iki tuşa basıp mesaj bile yazmaya üşenen ya da herkese toplu bir mesaj atıp özel günleri böyle geçiştiren insanlar var. Bence bu insanlar farkında değiller ama özel günleri değil mutluluğu geçiştiriyorlar

Bakın Arkadaşlar Bu konuda iyi bir örnek miyim? takdir sizin ama bu yazıyı okuyan ve dinleyen tüm insanlara özellikle Engel sahiplerine buradan bir önerim olacak. Bir işe başlarken önce kafanızdaki “Ben bu işi yapamam “ gibi olumsuz düşünceleri silin. Etrafınızda sen bunu yapamazsın diyenler olacaktır. Onları da duymayın boş verin. Eğer isterseniz en zor işleri bile yapabileceğinizi unutmayın. İlk öncede kendiniz motive olun. Yapacağınız iş için en çok siz çalışın en çok siz çabalayın. Yapmak istediğiniz şey ne kadar zor olursa olsun mutlaka yaparsınız.

Başta da dediğim gibi günümüzde her şey değişebilir ama bu değişimleri iyi yönde yapıp mutlu olmak ve mutlu etmek elinizde olduğunu hiçbir zaman unutmamalı bu yönde çabalamayı ve mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmamalıyız.