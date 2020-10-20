En genç Başkan’dan Bolu’ya selam

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katı atık bertaraf tesisi inceleme çalışmaları için bulunduğu Ordu’da Türkiye’nin en genç belediye başkanı Ulaş Tepe ile görüştü. Tepe, Bolu’ya selam söyledi.

En genç Başkan’dan Bolu’ya selam

Haber: N. Halid Altundal

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği üyeleri Katı Atık Mekanik Ayırma Tesisi ve diğer tesislerde incelemelerde bulunmak üzere Ordu’ya gitti. Başkan Tanju Özcan, Ordu’da Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile görüştü.

Ulaş Tepe yaptığı açıklamada, “Bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehrimize gelen Bolu Belediye Başkanımız Sn. Tanju Özcan'la kısa süreli de olsa bir araya gelme imkânımız oldu. Bolu'ya selamlarımızı iletiyor, başkanımızı yine bekliyoruz” dedi.

Tepe, 28 yaşında 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Gülyalı Belediye Başkanı seçilerek Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını almıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 12:32
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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