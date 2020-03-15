En güzel Esma Nur okudu

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgi Evi tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı vesilesi ile İstiklal Marşını ezbere ve güzel okuma yarışmasının 2.si düzenlendi. Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın eşi Yasemin Ünsal, Cumhuriyet Savcısı Burcu Karaceliloğlu, Asliye Hukuk Hakimi Hülya Karcı, Siyasi Partilerin Başkan ve Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve vatandaşlar katıldı.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı kapsamında, okulları tarafından seçilen 7 ilkokul 4. sınıf öğrencisinin katıldığı İstiklal Marşını Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında öğrencilerin muhteşem okumaları ile programa katılanlar mest oldu. Programda; Ramazan Dede Bilgievi öğrencilerinden oluşan koro komando marşı okurken, Gerede’de ilk kez canlı yapılan kum sanatı gösterisi ise programa zenginlik kattı ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan 3 kişilik jürinin birinciyi seçmekte zorlandığı yarışmada yapılan değerlendirme sonucunda Bahçelievler İlkokulu’ndan Esma Nur Yıldız 1.,Yenimahalle İlkokulu’ndan Yüsra Acarol 2., Halil Nom İlkokulu’ndan Sude Varlıtürk 3. oldu. Program sonrası yapılan ödül töreninde 1. yarım altın, 2. çeyrek altın, 3. gram altınla ödüllendirilirken ayrıca tüm öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un Safahat eseri, kol saati ve katılım belgesi takdim edildi.

Programda Ramazan Dede Bilgievinde kodlama eğitimi alan öğrenciler ile Gerede Gençlik Merkezinde eğitim alan öğrenciler için, kodlama kursu yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyaları ve katılım belgeleri de takdim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; ‘12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı kapsamında Okulları tarafından seçilen 7 tane İlkokul 4. Sınıf Öğrencisi yavrumuzun 2.sini düzenlediğimiz İstiklal Marşımızı Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında muhteşem okumaları ile mest olduk. Ayrıca geçtiğimiz günlerde düzenlenen kodlama yarışmasının ödüllerini takdim ettik. Kum sanatı gösterisi ise programa katılan izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kaybedeni olmayan bu yarışmada Geleceğimizin teminatı yavrularımızı, öğretmenlerini, ailelerini tebrik ediyorum. Katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum‘’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 12:14