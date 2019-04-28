En güzel farkındalık

Bolu Fen Lisesi öğrencileri,Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği ile ortaklaşa düzenledikleri Çevre  temizliği ve doğa yürüyüşü  ile çevre ve doğa konusundaki farklılıklarını ortaya koydular.

En güzel farkındalık


Haber: Esra ÖZTÜRK

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği yönetim kurulu başkanı Muzaffer Yıldırım,Bolu Fen Lisesi'nin 2 öğretmeni ve 42 doğa sever çevreci öğrencisiyle birlikte,Gölcük'ün üst kısmında bulunan Delemutoğlu Çeşmesi çevresinde önce çevre temizliği yaptılar,sonrada Örencik güzlemesine kadar  3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Güzel bir havada yapılan yürüyüş sırasında, yol boyu görülen çöpler toplanırken,  Örencik Güzlemesi'nde yemek yenerek etkinlik sonlandırıldı. Fen Lisesinin duyarlı öğretmenleri ve öğrencileri gösterdikleri bu güzel duyarlılıkla birde çevreyi kirletenlere adeta birde, “Biraz farkındalık lazım” mesajını verdiler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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