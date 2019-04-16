En İtibarlı Markalar listesine girdi

Haber: BMA

İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen araştırmanın saha çalışması 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye İtibar Endeksi(TİE) Araştırması sonucunda listeye ilimizde faaliyetlerini sürdüren Erpiliç de girdi.

8 AŞAMADA ARAŞTIRILDI

TİE’nin raporlama aşamaları ise Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü tarafından aktarıldı. Ülkemiz genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen yaklaşık 12 bin kişinin telefonla arandığını söyleyen Prof. Dr. Büyüklü şunları ifade etti: “Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli Türkiye’nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenledik. Ülkemiz insanının çok önem verdiği güven ve gönüldaşlık kavramlarını da araştırmaya dahil ederek 8 kademede itibarı ölçtük. Araştırma Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölgede, 78 ilde, 12 bin kişi aranarak yaklaşık 100 bin dakikalık CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılıyor.”

“HER ZAMAN SİZE DAHA LEZZETLİ PİLİÇ ÜRÜNLERİ SUNMAK İÇİN…”

Akaryakıttan GSM’e; bankacılıktan kozmatiğe; belediyelerden okullara; gıdadan sağlığa yaklaşık 30 sektörde gerçekleştirilen TİE Araştırmasında Türkiye’nin beyaz et sektöründe öncü kuruluşlarından olan ve ilimizde faaliyet gösteren Erpiliç ise işlenmiş gıda sektöründe listedeki yerini aldı.

“Türkiye’nin En İtibarlıları” arasına giren Erpiliç’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasında Erpiliç olarak en itibarlı markalar listesine girdik. Her zaman size daha sağlıklı, daha güvenilir, daha lezzetli piliç ürünleri sunmak için; Kuru Yolum, Elle Kesim, Helal Gıda Kriterleri TSE kalite belgeleri ve ödüller; hepsi damak tadınızda elde ettiğimiz memnuniyeti daha da yukarıya taşımak için” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 16:04