Tarihi güzellikleri, kültürel mirasları, modern görünümü ve güzellikleri ile Türkiye'nin nazar boncuğu konumunda olan Bolu, FORBES’in “İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler” araştırmasında 30 il arasına girdi. FORBES, “İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. FORBES’in araştırmasına göre, İstanbul’un 68,9 genel endeks puanı ile ilk sırada yer alırken, Bolu sıralamada 49,77 genel endeks puanı ile 23’üncü sırada yer aldı. Oluşan veri seti beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik gibi 4 ana kategoriden oluşuyor.

İşte araştırmanın 2016 yılı için ilk 30’u şu şekilde: İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli , Antalya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Çanakkale, Sakarya, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Aydın, Muğla, Edirne, Elazığ, Karabük, Adana, Mersin, Bolu, Konya, Zonguldak, Denizli, Kırklareli, Malatya, Artvin, Hatay.