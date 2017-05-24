Haber: Esra Öztürk

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 12. Muhtarlar Toplantısı’nda belediye çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Bolu merkeze bağlı 43 mahallenin ihtiyaç ve taleplerinin görüşülmesi ve hızlı çözüm yolları üretilmesi amacıyla Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aylık muhtarlar toplantısı mahalle muhtarlarının yoğun katılımları ile gerçekleşti.

D-100 Karayolu üzerindeki Ateş Yemek’te gerçekleşen Mayıs ayı muhtarlar toplantısına Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz başkanlık etti. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Ekrem Çetinkaya, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan ve bazı daire müdürleri de toplantıda hazır bulundu.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Karacağaç Mahallesi Muhtarı Kamil Pekyaman tarafından yapılan yemek ikramı sonrası muhtarları belediye çalışmaları hakkında bilgilendirerek, sorularını cevapladı.

“Ana felsefemiz şehrin planlamasıyla ilgiliydi, onu da büyük oranda başardık” diyen Yılmaz, muhtarlara Bolu’nun gelecek planlamasını hazırladıklarını söyledi.

Son üç yılda yapılan seçimlerin yerel hizmetlerde aksaklıklara neden olduğunu ifade eden Yılmaz, 16 Nisan’da yapılan halk oylaması ile bu sorunun ortadan kalktığını, artık sistemin daha sağlıklı yürüyeceğini belirtti. Alt yapıdan üstyapıya kadar birçok proje için önemli adımlar atıldığını ve hızla çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca tüm resmi kurumların gelecek planlamasının hazır olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Yılmaz, kentin mega projeleri hakkında da görüş bildirerek, Büyüksu, Kuruçay ve Borazanlar projeleri sayesinde Bolu’yu gelecekte su unsurları ile bütünleştireceklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Bolu’nun “en önemli” projesi olarak nitelendirdiği Yeşilyol Projesi’nin ise yakında ihaleye çıkacağını müjdeledi.

Yılmaz, konuşmasında muhtarlara çağrıda bulunarak, “Bizler milletimizin emaneti olan paralarla en iyi şekilde hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Sizlerden istirham ediyorum; gözünüz yapılan tüm işlerde olsun. Eksiklik, noksanlık varsa mutlaka bizimle paylaşın.” dedi.