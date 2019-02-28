En iyilerini sona bıraktılar

Haber: Kasım ŞAHİN

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti, son zamanlarda Bolu’ya gelen Bakanlarla ses getirmeye başladı. Bununla da yetinmeyen AK Parti büyük bir çıkartma daha yapmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin’i desteklemeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısının hemen ardından Çarşamba günü ise siyasetin önde gelen isimlerinden olan ve söylemleriyle sık sık gündeme damgasını vuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da ilimize gelerek, Başkan adayı Metin’e destek vererek vatandaşlarla birlikte olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KORUMALARI İLİMİZDE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayı içerisinde Bolu’ya gelerek halka hitap edeceği daha önceden duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilimize gelmeden önce korumaları ilimize gelerek çalışmalara bu gün itibariyle başladı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığına bağlı üst korumalar bu gün ilimize gelerek AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile görüşme yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçiş güzergahları ve konuşma yapacağı alanlar hakkında bilgi alış verişinde bulunacaklar.