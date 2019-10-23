En kalabalık mahalle Sağlık Mahallesi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu nüfusu 2018 yılına göre 311.810 olarak açıklandı. Bir önceki yıla göre 8.626 artan bu nüfusun, 154.711 erkek ve 157.099 kadından oluşmaktadır. Yüzölçümü 8.341 km2 olan ilimizde kilometrekareye 37 insan düşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2018 yılında en kalabalık mahalle de belli oldu. Nüfus bakımından en kalabalık mahallesi merkez ilçeye bağlı 21 472 nüfusu ile Sağlık Mahallesi oldu. Yapılan araştırmada 43 mahalle içerisinde en az nüfusa sahip mahalle ise 172 kişi ile Büyük Cami Mahallesi oldu.

Bolu’da nüfus sayısına göre en çok vatandaşın yaşadığı ilk 10 mahalle şu şekilde oluştu. 1. 21 Bin 472 ile Sağlık Mahallesi, 2. 11 Bin 203 ile Borazanlar Mahallesi, 3. 9 Bin 793 nüfusu ile Kültür Mahallesi, 4. 9 Bin 440 nüfus ile Sümer Mahallesi, 5. 8 Bin 338 nüfusu ile Tabaklar Mahallesi, 6. 8 Bin 069 ile Beşkavaklar Mahallesi, 7. 7 Bin 753 ile Bahçelievler Mahallesi, 8. 6 Bin 768 ile Karamanlı Mahallesi, 9. 6 Bin 446 ile İzzet Baysal Mahallesi ve 6 Bin 212 ile Çıkınlar Mahallesi 10’uncu sırada yer aldı.