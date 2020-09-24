Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinde Türbesiyle, camisiyle ve tarihi yapısıyla yıllardır ayakta duran Yukarı Tekke Camisinde ve çevresinde; Tarihi dokusuna dokunulmadan yıpranmış, zarar görmüş bölümlerinin tadilatı yapılarak çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Tadilat dolayısıyla ibadete kapalı olan caminin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının ardından önümüzdeki aylarda ibadete açılması bekleniyor.

“EN KISA SÜREDE İBADETE AÇILACAK”

Çalışmaları yakinen takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Yukarı Tekke Camisinde ve çevresinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İlçemizde bulunan Camilere olan hizmetlerimizi hiç bir zaman eksik etmedik ve bu noktada çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Cami Görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda restorasyonuna başlanan Yukarı Tekke Camiimiz en kısa sürede ibadete açılacak” ifadelerini kullandı.

CAMİ HAKKINDA

Gerede Kabiller Mahallesi’nde bulunan Yukarı Tekke Camisini, kitabesinden edinilen bilgiye göre Abdullah Efendi 1850-1851’de yaptırmıştır. Cami dikdörtgen planlı kerpiçten yapılmış beden duvarlarına sahiptir. Caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.