En küçük ilçeden en büyük hizmet



Haber:Erdal Tanrıverdi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kıbrıscık İlçe Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Bolu’da bir ilki gerçekleştirdik. İlçemiz Kıbrıscık'ta eğitim destek kampanyamız sonrası öğrencilerimize bilgisayar ve tablet dağıtımı gerçekleştirmiştik. Şimdide öğrencilerimizin uzaktan eğitimi için Kıbrıscık'ta iki WİFİ kurulumu gerçekleştirdik. Kıbrıscık halkına ücretsiz internet olanağı sağladık. Kıbrıscık 'ta yaşamı kolaylaştıracağız diyerek yola çıktık. Projelerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Kıbrıscık halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Binlerce nüfusa hitabeden ve devletten binlerce liralık iller bankası payı alan diğer ilçe ve merkez belediyesinin yapamadığını yapan Kıbrıscık Belediyesi Başkanının Öğretmen kökenli olduğunu haberde belirtmeden geçemeyeceğiz. Teşekkür ederiz Emin Öğretmenim