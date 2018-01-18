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18 Ocak 2018 Perşembe
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    • En modern cihazlar için hastane ziyareti

    Sadece Bolu’ya değil Tüm Türkiye’ye hizmet veren A.İ.B.Ü Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ başkanlığında oluşturduğu heyet ile Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

    18 Ocak 2018 Perşembe 10:10
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    En modern cihazlar için hastane ziyareti

    HABER:Aysun Beykoz

    Başhekim Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ  yaptığı açıklamada; “Gazilerimize sunulan ve tüm dünya çapında kabul gören tıbbın en modern cihazlarını yerinde görüp incelemek ve ilimize kazandırabilme yolunda adım atmak amacıyla yaptığımız ziyaret gayet verimli oldu. Tıbbın  en modern imkanlarını hastaların hizmetine sunmak  amacında ve bunları Bolu ilimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Tüm Türkiye’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmamızın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak hastane imkanlarının en verimli şekilde hastalara ulaştırabilmek için durmadan  çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. ​

    Anahtar Kelimeler: Sadece, Bolu’ya, Değil, Tüm, Türkiye’ye

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