HABER:Aysun Beykoz

Başhekim Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ yaptığı açıklamada; “Gazilerimize sunulan ve tüm dünya çapında kabul gören tıbbın en modern cihazlarını yerinde görüp incelemek ve ilimize kazandırabilme yolunda adım atmak amacıyla yaptığımız ziyaret gayet verimli oldu. Tıbbın en modern imkanlarını hastaların hizmetine sunmak amacında ve bunları Bolu ilimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Tüm Türkiye’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmamızın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak hastane imkanlarının en verimli şekilde hastalara ulaştırabilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. ​