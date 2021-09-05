“En modern itfaiye binası olacak”

Haber: Ceylan Beykoz

Temel atma töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski itfaiye binasının dönemin şartlarına göre güzel bir yerde yapılmasına rağmen şu anda yerinin uygun olmadığını belirterek, "Burası şehrin ve otoyolun her bölgesine ulaşım açısından uygun bir yer. Yine Allah nasip ederse şehrin kuzeyine yani Mezarlıklar İşleri Müdürlüğümüzün bulunduğu Şehitler Mezarlığının oraya da bir müfreze kurarak itfaiye teşkilatımızı güçlendireceğiz. Amacımız ocak ayından önce itfaiye teşkilatımızı buraya taşımak." ifadelerini kullandı.

İtfaiye binasının teknik özellikleri hakkında da bilgiler veren Özcan, "Bu bina, Türkiye'nin en yeni ve modern itfaiye binası olacak ve herkes tarafından örnek gösterilecek." dedi. Özcan, konuşmasının ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline plaket takdim etti.

Dua edilmesinin ardından yeni itfaiye binasının temeli atıldı. Temel atma esnasında alanda bulunan itfaiye araçları siren çalarak su ve köpük fışkırttı. Törene, belediye başkan yardımcıları, İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 00:43