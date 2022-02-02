En mutlu 2’nci kent Bolu



Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumunun 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' verilerinde en mutsuz illeri açıkladı. Veriler içerisinde, illerin mutsuzluk oranı da yer aldı. Bolulu vatandaşların yüzde 95’i TÜİK’in verilerine göre hayatından memnun. “En mutsuz kent” olan Diyarbakır’da mutsuzların il nüfusuna oranı 24,75, Tunceli’de ise bu oran 24,20. Bu ili kentin ardından en mutsuz olan kentler sıralamasında Urfa, Mardin, Muş, Bitlis ve Batman yer alıyor. Mutsuzların en az olduğu kent ise Isparta ile Bolu oldu. Isparta’da mutsuzların il nüfusuna oranı 5,55, Bolu’da ise bu oran 5,62 olarak TÜİK listesinde kayıtlara geçti. İşte TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” sonuçlarına göre en mutsuz kentlerin bazıları ve sıralaması:

1. Diyarbakır Mutsuzların il nüfusuna oranı: 24,75

2. Tunceli Mutsuzların il nüfusuna oranı: 24,20

3. Urfa Mutsuzların il nüfusuna oranı: 21,04

4. Mardin Mutsuzların il nüfusuna oranı: 18,38

5. Muş Mutsuzların il nüfusuna oranı: 18,34

6. Bitlis Mutsuzların il nüfusuna oranı: 17,93

7. Batman Mutsuzların il nüfusuna oranı: 17,16

9. Ağrı Mutsuzların il nüfusuna oranı: 16,42

10. Kars Mutsuzların il nüfusuna oranı: 15,74

11. Kilis Mutsuzların il nüfusuna oranı: 15,56

12. Elazığ Mutsuzların il nüfusuna oranı: 15,5

13. Malatya Mutsuzların il nüfusuna oranı: 14,58

14. Adana Mutsuzların il nüfusuna oranı: 14,54

15. Van Mutsuzların il nüfusuna oranı: 14,44

16. Iğdır Mutsuzların il nüfusuna oranı: 14,43

17. Ardahan Mutsuzların il nüfusuna oranı: 14,2

18. Antep Mutsuzların il nüfusuna oranı: 13,67

20. Mersin Mutsuzların il nüfusuna oranı: 13,4

21. Bingöl Mutsuzların il nüfusuna oranı: 13,36

22. Hakkari Mutsuzların il nüfusuna oranı: 13,22

25. Erzincan Mutsuzların il nüfusuna oranı: 12,06

28. Antalya Mutsuzların il nüfusuna oranı: 11,7

29. Sivas Mutsuzların il nüfusuna oranı: 11,4

30. Adıyaman Mutsuzların il nüfusuna oranı: 11,2

33. Siirt Mutsuzların il nüfusuna oranı: 10,93

34. İzmir Mutsuzların il nüfusuna oranı: 10,65

35. Erzurum Mutsuzların il nüfusuna oranı: 10,61

40. Ankara Mutsuzların il nüfusuna oranı: 9,95

51. İstanbul Mutsuzların il nüfusuna oranı: 9,12

58. Maraş Mutsuzların il nüfusuna oranı: 8,55

67. Şırnak Mutsuzların il nüfusuna oranı: 7,75

80. Bolu Mutsuzların il nüfusuna oranı: 5,62

81. Isparta Mutsuzların il nüfusuna oranı: 5,55