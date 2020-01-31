En soğuk 8. il olduk

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimiz Bolu için sarı uyarı vermesinin ardından 30 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar sürdü. Kar yağışı dolayısıyla D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sürücüler zor anlar yaşarken meydana gelen trafik kazalarında onlarca kişi de yaralandı. Bolu’yu beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ile sıcaklıklar da hissedilir oranda düştü. Meteoroloji’den edindiğimiz bilgilere göre 30 Ocak Perşembe saat 18.00’den 31 Ocak Cuma saat 06.00’ya kadar ölçülen en düşük sıcaklıklarda Bolu, ülkemizin en soğuk 8’inci şehri oldu. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık Kartalkaya Kayak Merkezinde -9,9 derece olarak ölçüldü. Perşembe günü gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde 6,9 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan en soğuk ilk yedi il -11,3 derece ile Karaman, -11,1 derece ile Afyonkarahisar, -10,9 derece ile Bursa/Uludağ, -10,6 derece ile Niğde, -10,5 derece ile Bursa/Osmangazi, -10,5 derece ile Denizli, -10,4 derece ile Kastamonu oldu.

Meteorolojik tahminlere göre 1 Şubat Cumartesi günü ilimizde hafif kar yağışı beklenirken, en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor. Ayrıca karın Pazar günü itibariyle yerini yağmurlu havaya bırakarak ilimizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 12:17