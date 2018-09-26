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26 Eylül 2018 Çarşamba
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    • En soğuk gece hangi gece?

    Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünün verilerine göre bir gün içerisinde hava sıcaklığı 19 derece düştü. Eylül ayında ise 23’ü 24’e bağlayan gece yaşandı ve sıcaklık geceleyin 8 dereceye kadar düşerek, Eylül ayının en soğuk gecesi yaşandı.

    26 Eylül 2018 Çarşamba 07:44
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    En soğuk gece hangi gece?

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Salı günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışının Çarşamba gününe kadar süreceği Meteoroloji il Müdürlüğü tarafından açıklanırken, hava sıcaklığında ise inanılmaz bir düşüş yaşandı. Pazartesi günü ilimizde hava sıcaklığı 32.3 iken, Salı günü yapılan ölçümlerde sıcaklık 13.3’e kadar düştü ve 19 derecelik düşüş, iki gün arasındaki böylesine büyük bir farkı da ortaya çıkarmış oldu. Salı sabahı yazlık kıyafetleriyle dışarıya çıkan vatandaşlar, öğleden sonra ki yağmur ve ısının düşmesiyle birlikte şok yaşadılar.

    Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde sağanak yağmur yağışının Çarşamba gününe kadar süreceği, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü ise yağmur yağışının olmayacağı, hava sıcaklıklarında ise 10 derecenin üzerinde yükselmelerin olacağını bildirdiler.

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