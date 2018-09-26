Haber: Kasım ŞAHİN

Salı günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışının Çarşamba gününe kadar süreceği Meteoroloji il Müdürlüğü tarafından açıklanırken, hava sıcaklığında ise inanılmaz bir düşüş yaşandı. Pazartesi günü ilimizde hava sıcaklığı 32.3 iken, Salı günü yapılan ölçümlerde sıcaklık 13.3’e kadar düştü ve 19 derecelik düşüş, iki gün arasındaki böylesine büyük bir farkı da ortaya çıkarmış oldu. Salı sabahı yazlık kıyafetleriyle dışarıya çıkan vatandaşlar, öğleden sonra ki yağmur ve ısının düşmesiyle birlikte şok yaşadılar.

Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde sağanak yağmur yağışının Çarşamba gününe kadar süreceği, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü ise yağmur yağışının olmayacağı, hava sıcaklıklarında ise 10 derecenin üzerinde yükselmelerin olacağını bildirdiler.