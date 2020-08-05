En son Düzce’de görüldü

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde zaman zaman ortaya çıkan hatalı basım banknotlar vatandaşları şaşırttığı gibi koleksiyoncuların da dikkatini çekmeye devam ediyor. Darphaneden çıkan hatalı basım banknotlar internette 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Son olarak komşu ilimiz Düzce’de ortaya çıkan hatalı basım banknotun sahibi, parayı iyi bir teklif verene satacağını söyledi. Akçakoca ilçesinde market işleten Bülent Öztürk, alışveriş sırasında eline gelen hatalı basım 50 TL'yi görünce şaşırdığını belirtirken parayı satışa çıkardı. Hatalı basılan 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde 50 sayısı yerine 5 rakamı bulunuyor.

75 BİN LİRAYA SATACAK

Merkez Bankası tarafından paranın sağ üst köşesindeki 50 rakamının sıfırı eksik basılan paranın eline geçtiğinde sahte olduğunu düşünen Öztürk, “Akşam hesap toplarken paraları sayarken 50 TL’lik parada bir değişiklik fark ettim. Baktım sıfırın birisi yok. Sahtedir diye ayırdım. 1 hafta sonra yerel bir gazetede darp hanenin yanlış basım para diye haberini gördüm. Bankaya götürdüm sahte olup olmadığını anlamak için. Sahte olmadığını söylediler. Bende para olduğunu gören 1-2 kişi aradı. Teklif etti ancak piyasada sunulan paraların altında teklif geldiği için pek düşünmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunulduğunu gördüm. Öyle bir teklif gelirse düşünürüz, veririm" ifadelerini kullandı.