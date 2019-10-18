EN SON NE ZAMAN YAPTINIZ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen beyninizin farklı çalıştığını hissettiğiniz oluyor mu? Sizi bilmem ama benim çok oluyor. Hatta çizgi film karakteri olsam herhalde beni kafamda soru işaretiyle çizerlerdi diye düşünüyorum. Çünkü devamlı “bu niye böyle, bu konuda şunları yapsak daha iyi olmaz mı? “ sorularını sorup, başta kendim olmak üzere herkesi ve her şeyi sorguluyorum. Çoğu zaman bu durum başıma iş açsa da bu sorgulama huyumdan vazgeçmeye niyetim yok çünkü sorgulayarak öğrenmeyi olaylara kendimce de olsa çözüm getirmeyi seviyorum.

Ancak maalesef gönümüzde insanların çokta sorgulamadan düşünmeden hareket ettiklerini bu yüzdende çok şeyi hatalı yaptıklarını görüyorum. Bakın şimdi size biraz esprili bir örnekle anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz ben çalışırken bir yandan da sosyal medyayı takip ederim. Dün gece bilgisayarın başında çalışırken sosyal medyadan gelen ve beni gülümseten bir video ’ya rastladım

Videoda Genç arkadaşlar sokağa çıkmış insanlara mikrofon uzatıp “ En Son Ne zaman yaptınız ?” diye bir soru yönelttiler. Bu soru karşısında insanlar ilk aklına geleni söylediler. Hiç kimse “siz kimsiniz niye bana bu soruyu soruyorsunuz demedi.” Ayrıca sorunun öznesi de belli değil buna da kimse dikkat etmedi. Bu soruya Cevaplar genellikle. Akşam yaptım. Sabah yaptım. Epeydir yapmadım. Diye gelince elinde mikrofonla soruyu soran arkadaşlar bu cevapları aldıktan sonra “ neyi yaptınız? “ diye sordular herkes gülmeye başladı. Tabi bende çok güldüm ancak biryandan da düşümdüm,

Biz toplum olarak yönetilmeye ve sorgulamadan bir şeyleri yapmaya o kadar alışmışız ki sorgulama ve itiraz etme reflekslerimiz yavaş yavaş kaybolmaya başlamış. Bize denilen her şeyi sorgusuz sualsiz yapar hale gelmişiz, takdir edersiniz buda hiç iyi bir şey değil! Çünkü bence sağlıklı bir insanın kafasında soru işaretleri her zaman olmalı!

“Aman Onur biz zaten bütün gün çalışıyoruz. Yoruluyoruz birde her şeyi sorgularsak itiraz edersek işimiz uzar. Hatta işimizden olabiliriz diyenler olabilir.” Zaten başımıza ne geliyorsa son yıllarda toplum olarak sorgulamaktan korktuğumuz veya sorgulamaya üşendiğimiz için gelmiyor mu? Ayrıca bence bir insanın hayatta başarı için sorgulama ve yanlışlara itiraz etme refleksi olmalı!

Bu niye böyle? Ben bunu niye böyle yapıyorum? Sorularını sormadığımız için bir şeyleri yapıyoruz. Ancak yaptığımız şeyler amacına uygun olmuyor. Bu durumdan en çokta engellenenler etkileniyor. Nasıl mı? Örneğin çıkın sokağa başınızı kaldırıp etrafınıza bir bakın, birazcık düşünün kaldırımlar niye bu kadar yüksek. O yüksek kaldırıma engellenenlerin çıkması için yapılan rampalar niye bu kadar dik? Niye bazı iş yerlerinin engelli giriş ve çıkışı yok? Bunları ve daha birçok basit şey düşünerek düzgün yapılsa engelli dediğimiz insanlar engelli olur mu diye bir sorun kendinize? bakalım cevabınız ne olacak?

Bakın arkadaşlar hedefimiz başarılı olmaksa, her konuda daha iyiyi yapmaksa ve özgür bir ülkede yaşamaksa yapılan her işi sorgulayıp “bu iş daha iyi nasıl yapılır” diye düşünüp kendi fikrimizi kendi düşüncelerimizi uygulamamız gerek. Biliyorum bu dediklerimi yapmak çok zor. Başta eğitim sistemimiz olmak üzere ülkemizdeki birçok faktör buna izin vermiyor.

Ancak farkında mısınız bilmiyorum ama insan düşünen, sorgulayan, yeri geldiğinde itiraz edebilen bir canlıdır. Bu refleksleri kullanmayan devamlı başkalarının dediğini yapmaya çalışan bir insanın kendine ve başkalarına hiçbir yararı dokunmaz. En önemlisi de mutlu olamaz. Şimdi şöyle bir düşünün ve kendinizi sorgulayın bu anlatmaya çakıştığım şeyleri “ en son ne zaman yaptınız? "

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi.