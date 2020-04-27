“En ucuz suyu veren 13. İl konumuna geldik”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında su indirimi ile ilgili bilgiler verdi.

Göreve gelmeden önce en iddialı söylemlerinden bir tanesi olan ‘5 yılın sonunda Türkiye’nin en ucuz suyu Bolu’da olacak’ sözünü anımsatan Başkan Tanju Özcan, “1 Ocak 2019 itibariyle Bolu’da su 3 TL yüzde 10’luk bir indirim yapıldı. Seçim arefesinde, eski başkan zamanında 2.70’e düştü. Bizim bu yaptığımız indirimle 2.43’e düştü Bolu’da su fiyatları. Şu anda 46 ilin resmi verileri var. Bu 46 il arasında 31 Mart 2019 itibariyle İstanbul’dan sonra en pahalı su Bolu’daydı. Şu anda İstanbul’dan sonra en pahalı su Konya’da kullanılıyor. Ama o tarihte Konya’da 2.60’mış, şimdi 4. 28. Denizli’den 2.60’mış şu anda 4.20” dedi.

“EN UCUZ SUYU VEREN 13. İL KONUMUNA GELDİK”

46 il arasında en pahalı 2. il olarak suyu kullanırken 32 basamak gerilediklerini belirten Başkan Özcan açıklamasının devamında, “Şu anda 46 il arasında en ucuz suyu veren 13. il arasına girdik. Yani 32 basamak su fiyatı anlamında geriledik. Bu şunu gösteriyor inşallah ‘Türkiye’de en ucuz suyu Bolu kullanacak’ sözümüzü beş yıl dolmadan kısa sürede gerçekleştireceğiz. Burada hem suya zam yapmamak suretiyle hem indirim yapmak suretiyle bu 32 basamak geriledik. 2019 yılı içerisinde şu anda bizden pahalı olan, ama geçmişte bizden ucuz olan belediyelerin önemli bir kısmının suya 2 kez zam yapmasından kaynaklanıyor. Biz hem zam yapmamıştık hem indirim gerçekleştirdik. Ve dolayısıyla şu anda 46 il arasında en ucuz suyu veren 13. il konumuna geldik. Hızlı bir şekilde inşallah listenin en başına gelmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.