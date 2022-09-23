En uzun dağ yürüyüşü güzergâhı

Haber: Ceylan Beykoz

Geçen yıl Kaymakamlık ile Bolu İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüyle hazırladıkları proje dahilinde Guz Deresi içinde trekking etkinliğini düzenlenmişti. Etkinlik kapsamında kanyon içindeki 12 kilometre uzunluğundaki alanda yürüyüş yaptıklarını dile getiren yetkililer, "İlçemizde 2 büyük kanyonumuz var. Birisi Kınıkçı, ikincisi ise Guz Deresi Kanyonu. Bu etkinliği planlarken muradımız, burada bir ekoturizm güzergâhı oluşturmaktı. O şekilde hareket ettik. O gün yapılan etkinlikte bir fizibilite çalışması da yapıldı. Daha sonra peyderpey ilerleyen çalışmalar kapsamında 1,5 kilometre gidiş ve 1,5 kilometre dönüşten oluşan 3 kilometrelik ekoturizm güzergâhı için ihaleye çıkılmış durumda. Bu proje için 5 milyon lira civarında bir ödenek de ayrıldı. İnşallah ihalenin tamamlanmasıyla ekim ya da kasım aylarında yapımına başlanacak." İfadelerini kullandılar.

Tarihi 3 bin 200 yıl öncesine dayanan Solaklar Kaya evleri mevkiinde bulunan Guz Deresi Kanyonu'na gelen vatandaşların hem konaklayıp yemek yiyebileceğini hem de bu doğal yürüyüş alanlarında vakit geçirebileceğini belirtildi. Projeyle Bolu'daki "ilk" ekoturizm güzergâhı rotasının belirlenmiş oldu. Rotanın tamamlanmasıyla turizme katkı sağlayacak bir proje hayata geçirilmiş olacak. Proje dahilinde trekking parkuru, seyir terasları ve aktivite alanlarıyla dolu her gelen ziyaretçinin 4-5 saatini geçirebileceği bir cazibe merkezi oluşturulmuş olacak.