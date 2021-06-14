En uzun doğa yürüyüşü

Haber: C. Kutay Aykan

Foto: Metin Ferah

Abant Gölü Tabiat Parkı'nın (1335 rakımlı) ziyaretçi tanıtım merkezinin önünde saat 09.40'da Abant Zirve Parkurunun bitiş noktasından başlayan yürüyüş 1438 rakımlı, Abant’ın batı yamaçlarında, devam etti.

Rotası, 7 km.lik tırmanma şeklinde geçen bir yürüyüş sonrasında saat 13.45’te, vericilerin bulunduğu 1794 rakımlı zirvede, Abat'ın muhteşem güzelliği karşısında doğa severler yemek molası verdi.

Vericilerin bulunduğu zirveden, Bulanık ve Samat Yaylaları ile Abant Gölü istikametinden, dönüş yolunda, ikinci vericilerin bulunduğu 1820 rakımlı tepenin doğusuna doğru yürüyüşe devam etti.

Zorlu bir dik yamaç inişi sonrasında 20 km.lik bir yürüyüş sonunda, Samat Yaylası'nı takiben devam eden 23,5 kilometrelik yürüyüş, ziyaretçi tanıtım merkezinde son buldu.

Patika 14 gurubunun gerçekleştirmiş olduğu bu 23,5 km.lik doğa yürüyüşü, Bolu'da bu güne kadar yapılan en uzun yürüyüş oldu.