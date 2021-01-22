En uzun süre görev yapan isim o oldu



Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Genel Merkezi, 7. Olağan Bolu İl Kongresi tarihini 8 Şubat Pazartesi günü olarak belirledi. Tek aday ile gerçekleştirilecek olan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile mevcut il başkanı Nurettin Doğanay’la yola devam etme kararı alındı. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin kurucu il başkanlığını geçmiş dönem Belediye Başkanı olan Alaaddin Yılmaz yaptı. 20. yılına doğru adım adım ilerleyen AK Parti’de bugüne kadar 7 isim Bolu İl Başkanlığı görevinde bulundu. İl Başkanları arasında en öne çıkan isim ise 6 yıldır İl Başkanlığı yapan Nurettin Doğanay oldu. Doğanay’ın ardından Ömer Sayın ise 4 yıl ile en uzun süre görev yapan il başkanları arasında ikinci sırada yer alıyor.

AK Partiyi 2023 hedeflerine taşıması için tecrübeli İl Başkanı Nurettin Doğanay’a yeniden yetki veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’yu yine Doğanay’a emanet etmiş oldu.

İŞTE AK PARTİ İL BAŞKANLARI;

1) Alaaddin Yılmaz (Kurucu il başkanı) 2001-2004

2) Fatih Metin 2004-2007

3) Mehmet Emin Güz 2007-2009

4) Ali Ercoşkun 2009-2010

5) Ömer Sayın 2010-2014

6) Yüksel Coşkunyürek 2014-2015

7) Nurettin Doğanay 2015-…..