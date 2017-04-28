Haber; Aysun BEYKOZ

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: “Bu projeyle yıllık 226 milyon metreküp su Çamlıdere Barajı’na aktarılacak. Bu proje Ankara’yı çok rahatlatacak son derece önemli bir projedir” dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Ankara’nın 2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını garanti altına alacak Gerede Tüneli’nin yüzde 86’sı tamamlandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan Ankara İçme Suyu 2’inci Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor. Gerede Ulusu Deresi üzerinde tamamlanan Işıklı Regülatörü vasıtasıyla çevrilecek olan 226 milyon metreküp su, Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile aktarılacak. 24 bin 250 metrelik kısmı tamamlanan 31,6 kilometre uzunluğundaki ve 4,5 metre çapındaki tünelle, Ankara’nın 2050’ye kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 81 il için içme suyu eylem planları hazırlandıklarını kaydetti. Eroğlu, “Başkentimiz Ankara için de memba kalitesinde içme suyu sağlamak için ’Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi’ni uygulamaya koyduk. Şu an itibarıyla fiziki gerçekleşmesi yüzde 86 seviyesinde olan bu projeyle yıllık 226 milyon metreküp su, Çamlıdere Barajı’na cazibeli olarak aktarılacak. Bu proje Ankara’yı çok rahatlatacak son derece önemli bir projedir.“ ifadesini kullandı.

“Ankara’nın içme suyu problemiyle alakalı olarak geçmişte projeler yapılmış ancak elektrik enerjisi tüketimi sebebiyle vazgeçilmişti. Biz ise enerji maliyetini ortadan kaldırmak için Gerede Tüneli’nin açılmasına karar verdik. Gerede’den Çamlıdere Barajı’na gelecek su, tamamen cazibeli olarak oraya ulaşacak ve enerji maliyeti ortadan kalkacak” dedi.