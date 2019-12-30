Haber: Erdal Tanrıverdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2020 yılına ait trafik cezaları belli oldu. 23 Aralık’ta Resmi Gazetede yayımlanan ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlendiği açıklandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak trafik cezaları da değerlendirme sonucu yeniden hesaplanarak güncellendi.

32 BİN 719 LİRA CEZA VAR

Belirlenen yeni trafik cezaları kapsamında birçok alandaki cezalar revize edildi. ‘Çakar’ kullanan araçlara, emniyet kemeri takmayan şoföre, engellilere ait alanlara park edenlere, araç yükleme kurallarına uymayanlara, kırmızı ışıkta geçme sonucu uygulanacak cezalara, geçerlilik süresi dolan ehliyeti kullanan şoförlere, yetkisiz taşımacılık yapan araç sahiplerine, plaka değişikliği ve kış lastiği uygulamasına uymayan araç sahiplerine uygulanacak cezalar belli oldu. 2020 yılında sürücülerin kurallara uymaması halinde verilecek en yüksek ceza 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Yetkisi olmadığı halde aracında çakar adı verilen ses ve ışıklı ikaz sistemi kullanan kişilere ise bin 228 lira cezai işlem uygulanacak. Üzerinde çakar bulunan bir arabanın sahibi olmamasına rağmen aracı kullanan kişiye de tespit edilmesi halinde aynı miktarda ceza uygulaması yapılacak.

EN DÜŞÜK CEZA 112 LİRA

Araçta bulunması gereken tescil belgesi tespit edildiği halde araç içinde bulundurulmayan sürücülere ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek. Araç içerisinde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular için de 2020 yılına dair cezalar açıklandı. Park ve duraklama ihlali yapan, dönüş ve geçme kurallarına dair ihlal yapan, indirme ve bindirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayan, araç içinde çöp atan ve araç içinde yüksek seste müzik açanlara 132 lira para cezası uygulanacak. Ayrıca trafik kurallarına uymayan yayalara da tespit edilmesi halinde 132 lira para cezası uygulanacak. Engelli bireylere ait park alanlarını gasp eden sürücülerin de 264 lira para cezasına çarptırılacağı duyuruldu. Belirlenen 2020 yılı rakamlarına göre araç yükleme kurallarına uymamanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar değişen fiyatlarla uygulanacak.

KIRZI IŞIK İHLALİ 288 LİRA

Seyir esnasında; kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere, yüzde 30’a kadar hız sınırına uymayan sürücülere, cep telefonu kullanan sürücülere, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira para cezası uygulanacak. Sürücü belgesi geçerlilik süresi dolan ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullanan sürücüler için 2020 yılında 489 lira para cezası uygulanacak. Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar ise 409 lira para cezasına çarptırılacak. Araçlarına uygun şartlarda belirlenen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, önceden belirtilmiş sayıda tescil plakasını aracında bulundurmayan, farklı okunması veya okunmayacak şekilde tescil plakası değişikliği yapanlara ise 505 lira ceza kesilecek. Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıyanlara ise 557 lira ceza uygulaması yapılacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.