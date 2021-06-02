Encümenin yeni üyesi seçildi

Bolu Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi Ahmet Yılmaz'ın Başkan Yardımcısı olması nedeniyle Belediye Encümen üyeliğinden istifa etmesi üzerine yeni encümen üye seçimi yapıldı. Yapılan oylamada yeni Encümen üyesi CHP’li Begüm Tuncel oldu.

Encümenin yeni üyesi seçildi

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantılarının 1. oturumunda gizli oylamayla yapılan encümen seçiminde Cumhuriyet Halk Partili Begüm Tuncel Belediye Encümen üyeliğine seçildi.

FERUDUN YILMAZ 10 OY ALDI

Ahmet Yılmaz'ın yerine encümen üyesi olan Begüm Tuncel yapılan gizli oylamada 17 oy aldı. Aday olmadığı halde geçen hafta istifa eden Belediye Başkan yardımcısı Feridun Yılmaz ise 10 oy aldı. Oluşan bu sonuçla Begüm Tuncel Bolu Belediyesi encümen üyeliğine seçilmiş oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şükür bu da gitti!
Şükür bu da gitti!
  1. Bolu

banner128

banner124