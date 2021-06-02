Encümenin yeni üyesi seçildi

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantılarının 1. oturumunda gizli oylamayla yapılan encümen seçiminde Cumhuriyet Halk Partili Begüm Tuncel Belediye Encümen üyeliğine seçildi.

FERUDUN YILMAZ 10 OY ALDI

Ahmet Yılmaz'ın yerine encümen üyesi olan Begüm Tuncel yapılan gizli oylamada 17 oy aldı. Aday olmadığı halde geçen hafta istifa eden Belediye Başkan yardımcısı Feridun Yılmaz ise 10 oy aldı. Oluşan bu sonuçla Begüm Tuncel Bolu Belediyesi encümen üyeliğine seçilmiş oldu.