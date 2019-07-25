Endişe verici ifade

Komşu ilimiz Düzce’de dün polis baskınıyla ortaya çıkarılan sahte içki imalathanesi olayında yakalanan zanlının verdiği ifade Bolu’daki akşamcıları tedirgin etti. Zanlı ifadesinde sahte içkileri Bolu’ya da verdiklerini söyledi.

Endişe verici ifade

Haber: Birol Ertunç

Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın yapılmış ve depoya yapılan baskında sahte içkilere el konularak, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Adana ve Mersin’de sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de çalışmalarını sıklaştırdı. Sahte içki yapıldığını değerlendirdikleri depo ve imalathaneleri takibe alan ekipler, şehir merkezinde bir depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Depoya yapılan baskında sahte içki imalatında kullanılan düdüklü tencere, fanlı kova, aroma ve maya gibi malzemeler ile sahte 7 şişe içki ele geçirildi. İmalathane ile ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyete götürülen zanlının verdiği ilk ifadesinde, “biz içkileri kendimiz içmek için üretiyorduk. Fakat bazı arkadaşlarımız bizden çok miktarda içki talep ediyordu. Bolu ve Gerede de birçok arkadaşımıza içmek için ürettiğimiz içkilerden verdik. Ticari olarak satış yapmadık ama buralara çokça verdik” dediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 13:57
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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