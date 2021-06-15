Endüstriyel plantasyon makineli arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Orman Bölge Müdürlüğü-Sakarya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Dilovası Orman İşletme Şefliği endüstriyel plantasyon arazi hazırlığı makineli arazi hazırlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 15:49