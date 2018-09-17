banner133

banner128

banner120
17 Eylül 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Enerji Hatlarında Dronlu çalışma

    SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de kış gelmeden bakım çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

    17 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
    Bu haber 44 kez okundu
    Enerji Hatlarında Dronlu çalışma

    Haber: ESRA ÖZTÜRK

    Özellikle hatların altında enerji nakil hatlarına temas edecek ve fırtına da kesintilere yol açacak ağaçlık bölgelerde bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafolardan çekilen güçlerin kapasiteleri kontrol altında tutulurken, termal kameralarla tespit edilen noktalara müdahale ediliyor, direk, izolatör, dağıtım trafoları bakımları da gerçekleştiriliyor.

    ŞEBEKE DRON İLE İNCELENEREK BAKIM YAPILIYOR

    SEDAŞ şebeke Operasyon ekipleri, günümüz teknolojisi kapsamında bakım programında Dron ile tespitler yapıyor. Özellikle orman içi enerji hattı geçişlerinde bitki örtüsü nedeniyle kısa sürede müdahale edilemeyecek elektrik şebekesindeki direklerden, Dronlarınüzerinde yer alan kameralarla çok yakından görsel ve video çekimleri yapılarak, arıza kaynağı olabilecek noktalar tespit ediliyor.

    “KALİTELİ HİZMET İÇİN DRONLU BAKIM”

    SEDAŞ Şebeke Operasyon ekiplerinin en kapsamlı bakım çalışmalarından birisi de Sakarya’nın Karadeniz’e açılan güzergahında yapıldı.  Sakarya Ovası üzerinde yer alan ve son dönemde hızla büyüyen, Sakarya İli’ninen güzel ilçelerinden olan Söğütlü ve Ferizli’de, enerji dağıtım ana hatlarında Dron ile ön tespiti yapılan bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Söğütlü ve Ferizli’de enerjinin kalitesi sürekliliği ve müşteri memnuniyeti için kapsamlı bakım çalışmalarına ağırlık verildi. Söğütlü-Ferizli Şebeke Operasyon Ekipleri Vardiya Amiri Fatih Demirel’de, “Vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak, önümüzdeki dönemde arızaların oluşmaması ve elektriğin kesilmemesi için ekiplerimizle 25 metrelik direklerde meşakkatli çalışmalar yaptık.” dedi.

    “DRON İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

    SEDAŞ Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Daha önce bakım planımızda yer alan Şebekeyi Dron ile yakından kamera ile görüntüledik. Sonrada meşakkatli bir bakım çalışması yaptık. Dron işimizi kolaylaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde, kilometrelerce uzunluğundaki enerji hattını kısa sürededolaşmış ve Dron’unkamerasıyla yakından incelemiş oluyoruz. Bakım yapılacak noktaları ortaya çıkarıyoruz” dedi. Ilgaz, “SEDAŞ, Söğütlü ve Ferizli’nin artarak süren gelişimini dikkate alarak enerji dağıtımında hizmet kalitesini artırmak üzere bakım ve yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, (Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş.)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLERİ AŞAN ÖZEL BİREYLER
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Pana Film”in “KÖROĞLU”ile”AYVAZ”ına Doğru
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İŞTE O OKULDA YAŞANANLAR !!!
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Patates Ekecek Üretici Kalmayacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • METE FERAH METE FERAH BOLU DEĞİŞİYOR!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan DOST KAZANMA SANATI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124