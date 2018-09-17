Haber: ESRA ÖZTÜRK

Özellikle hatların altında enerji nakil hatlarına temas edecek ve fırtına da kesintilere yol açacak ağaçlık bölgelerde bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafolardan çekilen güçlerin kapasiteleri kontrol altında tutulurken, termal kameralarla tespit edilen noktalara müdahale ediliyor, direk, izolatör, dağıtım trafoları bakımları da gerçekleştiriliyor.

ŞEBEKE DRON İLE İNCELENEREK BAKIM YAPILIYOR

SEDAŞ şebeke Operasyon ekipleri, günümüz teknolojisi kapsamında bakım programında Dron ile tespitler yapıyor. Özellikle orman içi enerji hattı geçişlerinde bitki örtüsü nedeniyle kısa sürede müdahale edilemeyecek elektrik şebekesindeki direklerden, Dronlarınüzerinde yer alan kameralarla çok yakından görsel ve video çekimleri yapılarak, arıza kaynağı olabilecek noktalar tespit ediliyor.

“KALİTELİ HİZMET İÇİN DRONLU BAKIM”

SEDAŞ Şebeke Operasyon ekiplerinin en kapsamlı bakım çalışmalarından birisi de Sakarya’nın Karadeniz’e açılan güzergahında yapıldı. Sakarya Ovası üzerinde yer alan ve son dönemde hızla büyüyen, Sakarya İli’ninen güzel ilçelerinden olan Söğütlü ve Ferizli’de, enerji dağıtım ana hatlarında Dron ile ön tespiti yapılan bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Söğütlü ve Ferizli’de enerjinin kalitesi sürekliliği ve müşteri memnuniyeti için kapsamlı bakım çalışmalarına ağırlık verildi. Söğütlü-Ferizli Şebeke Operasyon Ekipleri Vardiya Amiri Fatih Demirel’de, “Vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak, önümüzdeki dönemde arızaların oluşmaması ve elektriğin kesilmemesi için ekiplerimizle 25 metrelik direklerde meşakkatli çalışmalar yaptık.” dedi.

“DRON İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

SEDAŞ Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Daha önce bakım planımızda yer alan Şebekeyi Dron ile yakından kamera ile görüntüledik. Sonrada meşakkatli bir bakım çalışması yaptık. Dron işimizi kolaylaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde, kilometrelerce uzunluğundaki enerji hattını kısa sürededolaşmış ve Dron’unkamerasıyla yakından incelemiş oluyoruz. Bakım yapılacak noktaları ortaya çıkarıyoruz” dedi. Ilgaz, “SEDAŞ, Söğütlü ve Ferizli’nin artarak süren gelişimini dikkate alarak enerji dağıtımında hizmet kalitesini artırmak üzere bakım ve yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.” dedi.